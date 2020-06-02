超商熱狗機「躺2支褐色乾屍」：什麼口味？　內行見證「噴汁過程」解答了

▲ 熱狗崩壞了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

各大超商、賣場都有販售熟食，最常見的就屬茶葉蛋和熱狗。一名網友日前下班準備到超商買一支熱狗吃，沒想到卻見到架上躺著2支乾癟的不明物，仔細一看才發現是熱狗，令她看傻好奇「這什麼口味？」貼文一出，不少過來人都笑翻解答了。

「哈囉？這是什麼口味？」一名女網友1日下班後到超商想買熱狗吃，沒想到走到熱狗機前一看，神奇一幕映入眼簾。只見架上一共有4支熱狗，然而前面2支已經呈現「變色乾屍狀」，不僅顏色和原先的紅色相去甚遠，整支熱狗還乾癟縮水，乍看之下就像關東煮的竹輪偽裝的。

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不僅如此，後方2支熱狗雖然仍保有一點正常的紅色，不過中間段也已經開始變色崩壞，讓人難以下手購買。

照片曝光後，網友們笑噴表示「被榨乾的肉腸」、「這是滾3年了嗎」、「煙燻起屍口味」、「我以為是竹輪」、「甜不辣口味，獨家販售」、「縱慾過度的熱狗」、「是隱藏版！快買」。

▲網友回應是溫度太高了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

此外也有不少人解答，熱狗會變成這副模樣是因為「溫度太高了」，推測應該是店員忘記把溫度調回來，「我親眼看過，會慢慢膨脹，然後就噴汁了」、「大夜班溫度調太高了」、「大概是清潔完後沒有把溫度調低」、「機器該換了」。

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