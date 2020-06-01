申請1萬紓困沒下文！　反觀同事神速領3萬...「一改變」惹他心涼：很無言

▲根據不同狀況，部分民眾可以領到1萬至6萬元的紓困金。（示意圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎衝擊，政府在疫情稍稍穩定後推出不少紓困方案，用來復甦經濟的「振興券」也即將在下月15日上路。不過今（1日）就有網友表示，他申請了快一個月的紓困金至今仍沒有消息，反觀領到3萬元後就跑去玩樂的同事，令他心中滿是無奈。

「想請問社團裡有人領到了一萬元的紓困補助了嗎？」一名在養身館工作的網友在臉書「爆怨公社」大吐苦水，他表示因為疫情衝擊客源減少，他的收入銳減至不到原先的三分之一。然而他申請1萬元紓困金已經20多天了，卻遲遲沒下文，也沒有任何通知。

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原PO指出，反觀他同事因為有加入工會勞保，3天就收到3萬元紓困金。但令人無言的是，對方收到錢後就變得很怠慢、不認真工作，每天爽打麻將。

▲同事拿到錢後打麻將。（示意圖／記者陳致平攝）

原PO還抱怨，隔壁的快炒店最近幾乎天天客滿，據店家表示，最近的客人都自爆是因為領到紓困金而去吃喝慶祝的，「政府到底是在紓什麼困？錢都進了不需要幫助的人口袋了，好無言......。」

對此有網友安慰，畢竟這些人平時也要付錢加入工會勞保，沒什麼好羨慕的。但原PO回應，他並不是羨慕，只是覺得放著正職工作不做、拿紓困金去玩樂的人是不需要紓困的。

其他人則說，「也沒領到，等超級久」、「我申請完兩個禮拜收到1萬」、「那個不會通知，要去領看看才知道」、「領不到的路過」、「入工會真的很重要」。

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