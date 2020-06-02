口罩解禁首日超商門前多人排隊　5分鐘店內存貨就被賣光光

▲便利商店門口深夜出現排隊民眾，準備入店購買口罩。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

因應新冠肺炎疫情降溫，中央1日宣布口罩政策鬆綁，開放國內各大通路販售口罩。萊爾富首批2萬盒50片裝口罩在2日凌晨0時許開賣，1日凌晨11時許商店門口便出現許多排隊民眾等待購買，店內存貨在開賣後5分鐘左右就被搶購一空。有買到口罩的民眾開心表示，終於不用再受限2週9片的數量管制，還可以將多的口罩寄給在國外的親人，讓國外的親人能夠用到來自台灣的資源。

▲店內口罩在約5分鐘內就被搶購一空。（圖／記者游宗樺攝）

《Ettoday》記者現場觀察，在晚間11時許萊爾富門口便出現些許排隊民眾，由於人數不多僅約5人，現場秩序十分良好，由於售貨系統設定在2日凌晨0時許才開放販售，因此有民眾在開賣前約半小時就在現場等候。店員表示，這批進了約10多盒口罩，無論有無註冊便利商店會員均可購買，5分鐘內口罩迅速被搶購一空。

有買到口罩的民眾表示，開放販售口罩是好事，希望工廠能繼續維持產量，讓大家能有充分的口罩使用，畢竟現在有許多空間需要戴上口罩。另外也有民眾指出，因為自己受配給的口罩數量足夠，這次特地來排隊是想買口罩寄到美國，讓在海外不便買口罩的親人能有健康防護。

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