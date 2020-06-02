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幼兒園註冊單來了！才剛6月「秒噴2萬7」荷包超痛　人母嘆：難怪不敢生

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲6月才剛開始，原PO就收到註冊繳費通知，一看價錢讓人超心痛。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多夫妻要生小孩前，都會再三評估家裡經濟狀況是否允許，但就算做好心理準備、也真的生了，遇到要花錢的時候，還是會讓人心痛一下。一位媽咪在臉書《爆怨公社》貼文，PO出一張註冊單的照片，直接噴掉一個月薪水讓她大嘆「難怪現在一堆年輕人都不敢生小孩！」話題引發其他爸媽們的共鳴。

這位女網友貼出小孩的註冊單，只見上面印著「繳費單 2020年6月」，收費項目包括月費10500元和預收註冊費16575元，一共27075元。原PO忍不住在文中直嘆，難怪現在年輕人都不敢生小孩，畢竟光是註冊費就花掉一個月薪水。

請繼續往下閱讀...

她也透露，自己只是純粹想抒發看到繳費袋的心情，也是某些私人因素才沒讀公托幼兒園，「各位為了孩子辛苦工作的父母真的好偉大，我們一起努力吧！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這價格讓原PO直呼，難怪年輕人不生小孩。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到註冊單後，就有人好奇「這是一個月的嗎？還是一個學期啊？好可怕」，有網友則解答「註冊費是半年一次、月費是每月一次，還有很多要付的不在清單內，接駁車等等活動費都是錢。」用原PO的註冊單實際算一算，註冊費一年兩次，月費一年12次，光是讀幼兒園，一年就要花近16萬，而且還不算進雜費。

看到貼文後，許多年輕爸媽們也相當有感，「第二胎行動瞬間滅火」、「唉！真的好可怕，我還兩個，17000+17000路過」、「學期註冊15000+美語安親班每個月6千多+心算每個月2千多+美術三個月6000……不算不知道，算一算嚇一跳」、「3個小孩，自己想要的東西根本不用去想」、「幼稚園學費居然比大學學費還要高，心在淌血。」

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