抹布被偷了！隔幾天抓包「一旁機車曬贓物」　他好心舉動…網嘆：放車廂吧

▲許多機車騎士都會在車廂裡放條抹布，下雨時可以擦照後鏡、坐墊。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這幾天大多是多雲到晴的好天氣，但午後可能還是會有雷雨，大部分機車騎士早就在車廂備好雨衣跟抹布，但也有人就是懶得準備。就有一名男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他前幾天下班時，發現機車上的抹布被偷。結果扯的是，隔幾天上班時，看到隔壁機車「在曬他不見的抹布」，當場抓包讓網友也笑噴。

這位男網友文中表示，他平常都會把抹布放置物的抽屜，想說方便之餘，如果有其他機車騎士急用，也可以借擦再歸還，結果前幾天下班時就發現抹布被偷了。隔幾天上班時，他看到隔壁台車在曬抹布，結果仔細一看，發現抹布發現上面有油漬，正是他之前拿來擦輪框留下的痕跡。

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▲原PO抓包隔壁車的人在曬他的抹布。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也當場抓包，對方曬的居然就是他的抹布，相當感慨地說，他把抹布放在置物抽屜，就這樣消失了好幾條，這次還發生這樣的事，「奉勸大家抹布還是收好，這年頭善心不適用每個人。」

看到貼文後，其他網友紛紛留言喊扯，「拿你抹布的車主，比你還珍惜到手的東西，懂的夾在行李箱，哈哈哈」、「而且還停你旁邊」、「一條抹布讓你瞭解人生大道理」、「我會直接拿走」、「還好我都放穿過不要的四角內褲當抹布，從沒被偷過」、「我已經被偷過好多條了，現在都放車廂。」