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區間測速逆轉解封！SOP內容曝光　地方政府自行確認後可恢復執法

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記者黃翊婷／綜合報導

區間測速雖然可以抑制瞬間的超速行為，卻因為設備精確性問題引起爭議，不過，新北市長侯友宜上月26日在道安會報時表示，在系統校正無誤的前提下，相關單位將持續運用科技、強力執法。這番話讓局勢出現大逆轉，交通部道安會表示，地方政府只要確認SOP機制正常，就可以恢復執法，至於彰化段的爭議則屬於單一事件。

▲台61線彰化段區間測速出包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲區間測速的設備是否足夠精確，引起用路人正反意見熱議。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

台61西濱公路彰化段4月遭踢爆，區間測速設備舉發違規超速精確性有問題，交通隊當月29日決定將3627件罰單全部撤銷。而台北市同樣實施區間測速的自強隧道與辛亥隧道，日前也因為議員要求重新檢測而暫時停用，據了解未來要等到第三方驗證過關，才會繼續進行執法。

請繼續往下閱讀...

而消基會交通組副召集人李克聰5月中旬在《ETtoday新聞雲》投書中提到，交通部自2018年起積極推動區間測速科技執法，除了可以抑制瞬間超速行為之外，也能擴大速度管理範圍，有效降低車速差異，並實質減少事故傷亡成效；但設備問題引起不小的民怨，如果因此產生執法公信力不足，對於未來交通管理效果會有極大影響。

▲台61線彰化段區間測速出包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台61西濱公路彰化段4月被爆出區間測速出包爭議。

對於區間測速的爭議，新北市長侯友宜5月26日在道安會報時表示，區間平均速率執法是保障用路人生命安全的重要工具，實施後，4月的交通事故案件大幅減少，應該針對易肇事路段及各種肇事原因，採取更有效的預防措施，在儀器校正無虞前提下，市府將持續強力執法，確保用路人安全。

根據《聯合新聞網》報導，交通部道安會也認定彰化段的設備爭議屬於單一事件，地方政府可以依照執法系統SOP規範進行確認，沒有問題就能恢復執法，而SOP的內容主要以新北市為範本，包含對時、偵錯、除錯；交通部道安會報執行秘書謝銘鴻也證實，的確曾在5月15日召開會議討論，之後會把這個SOP機制交給地方政府自行確認。

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