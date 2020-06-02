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「台灣都0確診，口罩預購怎還秒殺」　網示警曝原因：你不囤嗎？

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▲▼店內口罩在約5分鐘內就被搶購一空。（圖／記者游宗樺攝）

▲有民眾1日深夜在萊爾富門口排隊，準備購買口罩。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情降溫，中央宣布1日口罩政策鬆綁，開放國內各大通路販售口罩，也吸引民眾瘋狂預購、徹夜排隊。不過，有網友發問，「現在台灣不是都0確診嗎？口罩預購怎麼還會秒殺？難道真的有人在囤貨」，也引發其他人熱烈回應。

萊爾富首批2萬盒50片裝口罩在今天（2日）凌晨0時許開賣，《ETtoday新聞雲》直擊，1日深夜11時許，商店門口便出現一些排隊民眾等待購買，店內存貨在開賣後5分鐘左右就被搶購一空。有買到口罩的民眾開心表示，終於不用再受限2周9片的數量管制，還可以將多的口罩寄給在國外的親人，讓國外的親人能夠用到來自台灣的資源。

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另外，7-11於1日下午3時開放民眾至全台門市櫃檯預購醫療口罩，一共提供125萬片，並以50片盒裝為販售規格，售價250元，開賣時間一到，更是在短短5分鐘內預購一空，十分驚人。

▼萊爾富門市口罩在約5分鐘內就被搶購一空。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼店內口罩在約5分鐘內就被搶購一空。（圖／記者游宗樺攝）

▼7-11排隊預購口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼7-11排買預購口罩。（圖／記者蕭筠攝）

▼愛買排買口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼愛買排買口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）

大賣場部分，家樂福1日搶先在上午開賣；愛買於當晚6時在北部10間門市販售台灣製盒裝醫用成人口罩，雙北地區分店開賣10分鐘內就賣光，2.5萬片口罩約20分鐘左右就全數售完。

對此，有網友在PTT發文說，台北市、新北市的統一超商預購口罩秒殺，雙北7-11幾乎每家店都口罩預購額滿，「現在台灣不是都0確診嗎？口罩預購怎麼還會秒殺？難道真的有人在囤貨？」

對此，其他人揭真相，「廢話，全世界疫情結束了？在台灣過太爽」、「不用出口解禁就能賣了好嗎，全球疫情還在持續，轉賣仔自然很好賺」、「秋冬還有可能一波，你不囤嗎？趁實名制還有乖乖買起來，省點用撐過下一波沒問題。」

中央流行疫情指揮中心1日表示，國內5月31日新增237例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報7萬2319例（含7萬1287例排除），其中443例確診（1日新增境外移入案443），分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊；確診個案中7人死亡，427人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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