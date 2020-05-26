區間測速大幅減少交通事故　侯友宜：校正無誤後可強力執法





▲新北市區間測速。（圖／交通局供）

記者羅婉庭／新北報導

為有效降低交通事故發生，新北市強力實施區間平均速率執法，市長侯友宜26日於道安會報表示，在系統校正無誤前提下，相關單位持續運用科技、強力執法，保障行車用路人的生命安全。



侯友宜指出，區間平均速率執法是保障用路人生命安全的重要工具，實施後，4月份交通事故案件大幅減少，並針對易肇事路段及各種肇事原因，採取更有效的預防措施，在儀器校正無虞下，市府將持續強力執法，確保用路人安全。



會議中，教育局專題報告「幼兒園幼童專用車安全管理」，由教育局、警察局及監理單位共同合作執行常態性及專案稽查。侯友宜責成教育局採取更嚴格措施處分重大違規園所，包含廢止園所設立許可及公告違規幼兒園名稱及負責人姓名，落實保障幼童乘車安全。



此外，依據台北區監理所統計，近三年無照駕駛受傷人數中，以15-17歲比例最高、18-24歲居次、55-64歲第三高、65歲以上第四高。侯友宜強調，教育宣導非常重要，除鼓勵滿18歲人員參加駕訓班提升交通安全知能；警察單位必須加強取締易肇事路段，針對未滿18歲青少年無照駕駛違規，也要立即通知監護人，確實改善無照駕駛傷亡人數。

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