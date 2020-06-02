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振興券「8大Q＆A」懶人包一次看懂　3000元超商就能領

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記者趙蔡州／綜合報導

政府發放振興券，民眾支付1000元，就能獲得3000元，政策7月15日到12月底，但複雜的發放與消費方式讓許多相當頭痛，《ETtoday新聞雲》就整理了目前已公布的消息，包含實體、非實體4大獲取管道、領取資格、消費方式等，8項QA一次弄明白。

▲▼防疫小確幸！全家領口罩享咖啡優惠 刷MyFamiPay滿200折20 。（圖／記者陳家豪攝）

▲振興券領取方式包含實體、非實體4大管道。（圖／記者陳家豪攝）

請繼續往下閱讀...

Q：發放與使用時間。
A：振興券7月15日開始後，至12月底均可使用。

Q：有哪些方式可以獲取振興券。
A：振興券包含實體「紙本券」，非實體「行動支付」、「電子票證」與「信用卡」等4種方式發放。

Q：實體紙本券該怎麼領。
A：紙本券可以從郵局花費1000元購買3000元振興券，或是先透過網路預購，3天後在4大超商領取。

Q：實體紙本券要怎麼使用。
A：紙本券消費力等同於現金，但不可以用於儲值，也不可以繳學費、水電費或各種規費。

Q：紙本券面額多少、可以找零嗎。
A：目前計畫有200元券5張、500元券4張，詳細情況待2日公布。

Q：非實體行動支付、電子票證、信用卡該怎麼領。
A：民眾使用行動支付、電子票證、信用卡，必須先上網登錄指定的消費載具，「行動支付」在消費3000元後，政府將退2000元回饋金到帳戶。「電子票證」如悠遊卡、一卡通在消費3000元後，政府再退回2000元或電子支付點數。信用卡則是在刷滿3000元，帳單可以直接扣抵2000元。

Q：不論誰都可以領嗎？
A：具有中華民國國籍的國民身分、取得居留許可的外籍或陸籍配偶均可以領取，但每人限領1次。特別的是本次「不排富」，甚至在截止日前出生的新生兒也可以領，中低收入戶等弱勢族群則可以直接領取，不用先消費1000元。

Q：振興券的消費地點。
A：除了先前傳出的夜市、商圈、傳統市場、餐廳等實體店面外，也可以購買高鐵、台鐵等交通車票，原則上不可以用在電商，但可以向旅遊網站購買提供實體經驗（如旅遊）的票券，目的在於吸引民眾出門促進消費。

▲▼電子支付。（圖／達志影像）

▲使用非實體行動支付、電子票證、信用卡領取，均要先消費3000元才能收到2000元振興回饋。（圖／達志影像）

政府投入500億預算發放振興券，官員保守估計至少能誘發1000億消費額，加上6月7日生活防疫限制大大鬆綁，國內旅遊消費應該可以產生加乘效果，振興券效益可以期待。行政院長蘇貞昌2日也將親自舉行記者會，解釋7月15日發放振興券的相關細節。
 

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