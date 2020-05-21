邱顯智要求暫停區間測速　新北：死傷增加誰負責？

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

時代力量立委邱顯智等人21日在立法院交通委員會臨時提案通過，決議交通部協調新北市在建立標準檢驗方式前，停用區間測速執法；新北市交通局長鍾鳴時指出，區間測速目的不在罰款，而在於有效預防超速、遏止事故發生，立委應當建議行政部門盡快訂定標準，繼續執法，而非大剌剌地要求暫停執法，「這段期間若死傷增加誰要負責？」

時代力量立委邱顯智等人今在立法院交通委員會臨時提案，要求建立國家標準檢定及驗證方式前，主管機關要協調地方政府停止使用區間測速執法，目前全台灣僅新北市警局在萬里隧道、北宜公路、台64快速道路和新店區環河路等四個路段仍使用區間測速取締超速違規。

對此，鍾鳴時指出，立委應當建議行政部門盡快訂定標準，繼續執法，而非大剌剌地要求暫停執法。新北市不管是在萬里隧道、台9線北宜公路19K-23.1K路段實施前後都有非常明顯的數據顯示，違規減少、事故減少。

根據新北市交通大隊統計，萬里隧道實施區測測速，違規減少達95%，事故率更下降75%；台9線北宜公路的違規率更減少99%、事故率也減少54%；另外今年1月起，台64線快速道路25.2K-28.2K，以及新店環河路（中央路至白馬寺）實施區間測速，截至4月底，超速違規分別減少73%、94%，事故率也下降31%和87%。

鍾鳴時表示，對於儀器的準確性，在實施前交通大隊已經過嚴密的程序詢問、規劃、防錯，甚至只針對嚴重超速者才會開罰，因此單因台61線西濱快速道路彰化段因區間測速出現瑕疵被迫全面性撤單，其合宜性自有公鑑，立委諸公應當建議行政部門盡快訂定標準，繼續執法，但是方法要更審慎，而不是大剌剌地要求停止執法。鍾鳴時說，內政部或交通部若有統一指示或要求,，地方政府是無法違背。

鍾鳴時説，區間測速的目的是降低肇事，實施後違規件數明確下降，若取消區間測速區，萬一這段時間死傷事故增加，誰要負起責任，可以不罰錢，但不能要求放棄執法，這是人命關天。

▲台64區間測速。（圖／交通局供）

▲萬里隧道區間測速。（圖／交通局供）