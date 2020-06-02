趙立堅回應中印邊境衝突：總體「穩定可控」　可妥善解決兩國問題

▲大陸外交部發言人趙立堅，回應中印邊境問題。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

近日傳出疑似解放軍士兵在班公錯湖（Pangong Tso）被一群印軍圍毆智頭破血流的影片在網路瘋傳，顯示中印衝突情勢再度升高。中國外交部發言人趙立堅，在1日的例行記者會上，回應了中印邊境衝突問題，強調邊境局勢穩定可控，可以妥善也決兩國問題。

媒體在例行記者會上提問，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）回應中印邊境問題時強調，印方不會讓自己在中印邊境衝突中「尊嚴受到傷害」，印方一直明確奉行與鄰國保持良好關係的政策，正在努力確保緊張局勢不會升級，雙方正在進行軍事和外交管道的磋商，中方對當前中印邊境地區局勢及印方表態有何評論？

▲中印衝突片再流出！疑解放軍被圍毆「頭破血流」無法起身。（圖／翻攝twitter）



趙立堅回應表示，中方在邊界問題上一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，維護中印邊境地區的和平穩定。

趙立堅強調，目前中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印關於邊界問題的外交、軍事溝通渠道是暢通的。相信雙方通過談判協商，可以妥善解決兩國間問題。

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