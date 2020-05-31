新冠肺炎促進世界和平？　國際和平研究所：全球軍備開支下降

▲SIPRI預期，受到新冠肺炎影響2020-2021之間的世界軍備開支將會下降。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球發生大流行，對於全世界的戰略布局造成重大影響，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所史密斯（Dan Smith）認為，受新冠疫情影響，2020-2021年的世界軍備開支將下降。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，史密斯表示，2019年軍備開支達到1.9兆美元（折合新台幣56.9兆），創歷史新高，也預期這將會是軍備開支的高峰，到了2020-2021年支出將會下降，但現在很難預測會有多大的降幅。

史密斯進一步說明，這不僅取決於與疫情引發危機相關的經濟因素，還取決於各國政府將作出的長期社會和政治方面選擇，「很遺憾，沒有理由期待，開支會大幅削減」。

對於全球安全政策是否會發生全面變化，史密斯指出，受到疫情影響，各國可以在面對危機時有效合作，這場危機為國際合作增加動力。

SIPRI最新研究指出，2019年全球軍費支出達到最高水平，與2010年相比增長7.2%。軍費支出佔全球GDP的2.2%。2019年全球軍費支出最高的5個國家是美國、中國、印度、俄羅斯以及沙烏地阿拉伯。他們的軍費支出佔全球軍備開支的62%。

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