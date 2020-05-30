妹子燃慾火！給暗示「想做壞壞的事」神揭男友本性　6字網笑瘋：真的壞透了

▲原PO邀請男友一起做「壞壞的事」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

情侶交往期間，難免想和對方有肢體接觸、一起做「壞壞的事」，但這樣未免也太壞了吧！一名女網友在《Dcard》發文，說她跟男友在一起一段時間了，是時候化被動為主動，進行更親密的舉動，便在洗澡時傳了邀請訊息「等等要不要做壞壞的事」給男友。沒想到對方回了一句話，讓網友秒笑噴「真的壞透啦！」

這位女網友先表示，她的男友算是一個木頭男，感覺有點鈍鈍的、也很被動，於是在交往一段時間後，打算跟男友更進一步。因為她在外面租屋，就讓男友來過夜，笑說「昨天覺得時間也差不多，該把男友第一次奪走了吧？嘿嘿～」就在洗澡時傳訊息給對方。

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只見原PO發LINE「等等要不要做壞壞的事」給男友，而照理來說，這時男生應該要知道女友正在色誘自己，但對方卻回傳「要不要吃雞排」，讓女網友忍不住傻眼，覺得超荒唐地回傳2次笑臉。

▲半夜吃雞排確實是壞壞的事啊 XD（圖／記者許力方攝）

沒想到原PO男友還解釋「我想要叫雞排（外送）」，她也只能無奈地說「你吃吧:）」，並滿頭問號地在心中OS「女朋友在裡面洗澡你卻只想著雞排？」本來滿滿的慾火也瞬間被澆熄。

貼文讓其他人紛紛笑噴，網友還認證原PO男友確實是要做「壞壞的事」沒錯，「吃宵夜超壞ㄉ」、「妳是不是在減肥？是的話，吃雞排超壞」、「吃雞排夠壞」、「看來是個狠角色」、「直接一直 :) :) :)」、「凌晨兩點吃雞排也太壞了吧」、「笑死，球來了不會接」、「真的有夠壞，最喜歡這種壞壞的男森了」、「現在什麼社會，吃宵夜超壞的好嗎？」