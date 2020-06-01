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涉大巨蛋等四大弊案…趙藤雄不想天天派出所報到　律師曝慘況：他跑不掉的

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▲趙藤雄。（圖／ETtoday資料照）

▲遠雄創辦人趙藤雄以身體不佳為由，向法院聲請鬆綁天天到派出所報到的處分。（圖／ETtoday資料照）

記者羅志華／台北報導

遠雄創辦人趙藤雄涉犯大巨蛋等四大弊案，北檢依違反貪汙罪起訴、求刑共24年，最後以5.5億元交保，並須每天至派出所報到；趙藤雄因身體狀況不佳，向法院聲請停止、或減少報到頻率，並願讓他2位兒子趙信清、趙文嘉提出保證書，檢方認為，讓趙藤雄每天報到，才能掌握他的行蹤，且他身家1、2百億，就算要鬆綁，也應至少提出3億現金以上的保證金。

趙藤雄律師表示，趙藤雄身體狀況不佳、須定期到醫院回診，每天的行程不是在家、就是到醫院或派出所，希望能解除他報到的裁定，除了願再提供1至2億保證金外，也會讓他2個兒子出具保證書、保證金額請法院審酌，並願增加責付（法院指定的看管人）人數從1人到3人（3位委任律師）。

律師認為，就算不能解除，也希望能將目前每天報到的頻率，轉為每個禮拜一報到，並從到三張犁派出所改到吳興街派出所報到（距離較近、交通較不擁擠）；律師強調，趙藤雄目前身體的狀況不好，已無逃亡可能，希望法院考量人權，改以派出所電訪的方式掌握趙藤雄行蹤，並要求法院無論准許與否，都要將趙藤雄的身體現況保密，不要記載在裁定書內。

檢察官認為，雖然趙藤雄有提出診斷證明，但仍不至於完全無法報到，可以考慮在報到時間上開放彈性，目前趙藤雄除了報到外，沒有其他公權力機關能掌握他的行蹤，仍有必要讓他報到，就算要降低頻率，每周至少也要報到3次，且為增加約束力，應讓趙藤雄再提出3億現金以上的保證金。

檢察官指出，單純作為受責付人，並沒有實際責任跟法律效果，就算趙藤雄真的跑了，受責付人頂多被罵一罵、根本沒差，建議法官在3億元保證金以外，讓受責付人具保1億以上，讓受責付人也有保證人的地位。

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