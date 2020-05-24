少女負氣離家「深夜徘徊派出所」　警溫情勸說...母火速趕到緊緊相擁

▲員警引導少女走進派出所給予溫情勸說。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一名年約15歲的少女日前凌晨獨自走到馬蘭派出所，值班員警見少女疑似日前曾經通報過的失蹤邱姓少女，經員警疏導後，少女表示，因與母親發生口角負氣離家，員警立刻通知少女母親前來派出所，在員警溫情勸說下，少女終於解開心結，隨同母親返家，少女母親對於員警深夜照顧少女並協助返家團圓，表示萬分感謝。

台東警察分局馬蘭派出所警員張彥文在日前凌晨值班，忽見一名年約15歲的少女日前凌晨獨自走到派出所前，值班員警見該名少女神色有異，遂趨前詢問，該名少女僅向值班員警詢問「阿尼色弗」怎走，警員見該名少女神情低落，疑似日前曾經通報過的失蹤少女邱○○，於是引導進入派出所內深入瞭解。邱姓少女表示，當日稍早與家人爭吵後負氣離家，員警利用警用系統確定就是通報失蹤的邱姓少女。

▲焦急的母親趕抵派出所，立刻上前擁抱女兒，在員警勸導下，少女終於隨母親回家。

員警表示，當天深夜與該名少女交談時，不但發現她精神狀況不佳，面對員警詢問僅低頭不語、淚眼朦朧不願交談，經確定少女身份後順利聯絡到少女母親。

焦急的母親快馬加鞭抵派出所，立刻上前擁抱女兒，不斷地和女兒說：「媽媽來了！別哭了！」，母親對於員警的協助萬分感激，直說還好有警方的幫忙，經員警確認身分無誤後便交由母親帶回家，母女最終能和好如初共同返家。

台東警察分局呼籲，少年成長的過程中，父母親往往因工作忙碌而疏於陪伴，孩子要的其實就是溫暖，多加陪伴也是一種支持與鼓勵，陪伴孩子歷經成長過程中的挫折與衝突，幫助他們找到生命中的價值，也鼓勵家長以溝通代替責罵，關心青少年的心理狀況，預防偏差行為發生。

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