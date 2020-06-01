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偷吃被抓！軍官怕曝光毀升遷「承諾付360萬」　反悔告妻獲免賠…二審逆轉

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▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲陳姓軍官外遇被妻子抓包，因擔心事情曝光會影響升遷，遂主動提出賠償360萬元精神撫慰金。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一陳姓軍官外遇被抓包，因擔心妻子提告通姦會影響自己軍職升遷，故答應賠償360萬元精神慰撫金，以按月15000元、連續給付20年的方式償還，條件是對方不得提告，怎料他事後反悔，向妻提告直指「2人之間無任何債務關係」，一審他打贏官司免賠360萬；案經陳妻上訴，二審逆轉改判陳男須賠償該筆費用。

陳姓現役軍人2017年1月與妻簽下離婚協議書，但陳妻後來卻發現，原來老公早在2人離婚前就已出軌、私下與蔡姓女子偷情，氣的欲提告2人通姦。陳男知道後相當緊張，遂與蔡女不斷向前妻央求不要提告，後來三人經協議，達成以360萬元作為精神賠償金，並以按月1萬5000元、分20年的方式給付。

不過，陳男因擔心事件曝光會影響其軍職及升遷，便要求變更當初的協議名目，改成向前妻借款360萬的方式、並由蔡女擔任連帶保證人，與前妻於同年6月8日簽下還款協議書及生活契約書。

沒想到陳男後來反悔不想還錢，向前妻提告指稱「2人之間無360萬元的消費借貸法律關係」，並控訴前妻未依公約規定，甚至將他的不動產以贈與方式移轉登記給自己。

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一審屏東地院因陳妻拿不出當初談妥以精神慰撫金作為賠償的證據，判陳男勝訴，她不服提上訴；二審高雄高分院審理時，陳妻拿出與前夫的LINE對話紀錄，法官勘驗後發現，因她曾傳訊前夫「你都買了情趣用品去玩小三了」、「不然勒，外遇不用付代價逆」、「這是你補償我三年的外遇金額」、「下個月開始每月32000」等話，認定他們確實曾簽下賠償協議，逆轉改判陳妻勝訴，陳男須還錢。

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