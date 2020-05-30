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快訊／川普中止香港「特別待遇」！港府晚間緊急回應

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲港版國安法通過，引起國際議論。（圖／路透社）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）當地時間29日召開記者會，將砲火對準中國，不斷抨擊危害「香港自由」等行為，同時取消香港特殊待遇，引起國際關注。對此，港府30日回應，國家有正當權利、義務維持特別行政區的安全，尤其是香港從去年開始不斷爆發的暴力、恐怖威脅，對於川普的言論，感到深切遺憾。

港府發文全文如下：

就美國總統川普於五月二十九日下午（香港時間五月三十日約凌晨三時）所作的聲明及美國國務院過去兩日的言論，政府發言人今日（五月三十日）回應如下：

「我國有正當權利和義務在香港特別行政區內維護國家安全，讓香港社會從自去年開始不斷升級的暴力和恐怖主義威脅中回復安定。我們對川普總統及其政府持續污名化和妖魔化我國正當行駛權利和義務表示深切遺憾。」

「香港是中華人民共和國不可分離的部分，任何人指中華人民共和國沒有權利保護自己國家免於分裂、受恐怖主義威脅及陷入混亂狀態都是站不住腳的，亦顯然是持雙重標準和偽善的表現。將制定的國家安全法律將可改善法律制度和執行機制，並只針對極少數的違法分子，任何聲稱該法律會損害港人的自由均屬無中生有。」

▼川普近日說重話抨擊中國，港府回應。（圖／路透）

▲美國,川普,白宮。（圖／路透）

「正如保安局局長於五月二十七日在立法會會議上指出，每個國家都有維護其國家安全的法例。他指大家只要從網上搜尋，就很容易找到例如美國至少有二十項相關的法律，其中包括《國家安全法》、《美國愛國者法案》、《盧根法》、《國土安全法》、《情報改革與恐怖主義預防法》、《外國情報監控法》、《外國代理人登記法》、《外國使團法》、《外僑登記法》，以及《網絡安全信息共享法》。」

「我們相信這些維護國家安全和主權的法律，不會引起對人民喪失自由的恐懼，甚至引起國際社會爭論或成為干涉其他國家事務的理由。所有公民都有責任維護自己國家的利益，這是公認的事實。因此，《公民權利和政治權利國際公約》明確規定，個人權利是受到有關國家安全方面的法律限制。」

「若接受就國家安全立法是一項國際公認主權國應盡的義務，並且不與個人自由和法治相抵觸，那麼自全國人民代表大會（全國人大）通過有關《決定》以讓有關法律適用於香港特別行政區以來，美國和其他外國政府的反應是完全錯誤的。有關《決定》授權全國人大常委會制定法律，這是「兩步走」立法程序的其中一部分；而根據《決定》規定，全國人大常委會須要根據清楚訂明的目的和基本原則來制定法律。」

「該法律只針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為，以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。制定相關法律的五個基本原則，包括堅決維護國家安全、堅持和完善『一國兩制』制度體系、堅持依法治港、堅決反對外來干涉，和切實保障香港居民合法權益。」

「國務院港澳事務辦公室隨後於五月二十九日發出的聲明重申，國家安全立法不會改變香港特別行政區所享有的高度自治，亦不會影響香港特別行政區的司法獨立，包括在《基本法》列明的終審權。」

「川普總統指稱香港現時是『一國一制』，是完全錯誤，亦無視事實。」

發言人說，香港在「一國兩制」下享有高度自治，特區政府堅決遵守其國際責任和履行與美國及所有國家在不同範疇簽訂的協議，包括貿易、投資保護、司法互助、打擊跨國罪行和恐怖主義以及教育和文化交流等。值得一提的是，這些雙邊合作很多都是建基於多國組織如世界貿易組織、國際民航組織等，或是磋商多年的雙邊協定，如稅務資料交換協定和民航運輸協定，它們不是其他司法管轄區給予香港的「禮物」。

發言人說：「我們認為對香港實施制裁或貿易限制並不合理，只會令建立多年、互惠互利的港美關係崩壞，和傷害在香港的本地和美國企業以及其僱員。」

「我們亦不會對那些威脅感到過分憂慮，因為香港仍可依靠其基本優勢，包括法治、獨立的司法、自由開放的貿易政策和公平的競爭環境，以及內地經濟持續開放所帶來的獨特優勢。此外，近年我們加大力度開拓更多市場，包括更聚焦增長迅速、整體而言屬香港第二大貿易夥伴的東盟經濟體。二○一九年香港與東盟的貿易佔香港總體貿易百分之12.1（美國佔百分之6.2），相信仍會繼續增長。」

在港美雙邊貿易方面，美國從香港長年賺取貿易順差，而對香港的順差是其全球貿易夥伴中最高的。在二○一九年，香港和美國的貨物貿易總額是五千一百七十億港元（佔我們貨物貿易總額百分之6.2），而香港本地產品出口到美國只是三十七億港元。根據美方的數字，美國從香港賺取的貿易順差在二○一九年超過二千億港元。


2020年5月30日（星期六）
香港時間21時18分

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