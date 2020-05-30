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美提案中使館地址改成「李文亮廣場」　妻子發聲明回應！

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▲▼中國駐美大使館。（圖／中國駐美大使館）

▲中國駐美大使館。（圖／取自中國駐美大使館）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國參眾議員月初提案，要將中國駐美大使館外的區域改名為「李文亮廣場」（Li Wenliang Plaza），使館的地址也將因此變更為「李文亮廣場1號」，吹哨者李文亮之妻付雪潔30日在微博發文稱，得知此一消息很難過，認為丈夫深愛祖國，一定不會允許。

付雪潔的聲明表示，近日從網上得知，有美國議員提案要求把中國駐美使館的一個路段改名為「李文亮廣場」，很是難過。文亮是一名共產黨員，深愛他的祖國。

▲▼李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情「吹哨者」李文亮之死讓人惋惜。（圖／達志影像／美聯社）

付雪潔說，他（李文亮）若有知，一定不會允許有人借他的名義來傷害他的祖國，真的希望不要再無端勾起傷心事，讓逝者安息，生者前行。

據了解，美國議員是在當地時間5月8日，聯合在參眾兩院提出法案，共和黨籍參議員盧比歐表示，更改中國使館外的路名，不只能確保李文亮永遠不會被遺忘，也能提醒中國政府及共產黨，「美國會與受壓迫者站在一起，而非壓迫他們的人。」

事實上，2016年時，共和黨的參眾議員也曾提出類似法案，將中國駐華盛頓大使館外區域更名成「劉曉波廣場」，但最後無疾而終。

不過，正值中美關係因「港版國安法」、新冠肺炎疫情造成更加緊繃的期間，付雪潔的發文也被大陸官媒《人民網》轉發，有不少大陸網友在下面留言回應反譏，「美國大使館門口路用剛死的黑人命名唄」、「改成I can not breath吧」、「逝者安息，別再打擾人家了。」

►我該答應女友嗎？

▼李文亮妻子付雪潔針對美國議員提案的回應聲明。（圖／翻攝自微博）

▲▼李文亮妻子付雪潔針對美國議員提案的回應聲明。（圖／翻攝自微博）

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