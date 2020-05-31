美國務院發言人號召撐香港　華春瑩「三個字回應」...引爆網路論戰

▲華春瑩回應「I can't breathe」引發網路論戰。（圖／翻攝Twitter：Hua Chunyin 華春瑩）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）30日在推特上發文，呼籲世界各地熱愛自由的人民追究中國的責任，因為北京公然違背對香港的承諾。中國外交部發言人華春瑩不但轉發這篇推文，並留下「I can’t breathe.」（我不能呼吸）的註解，用美國非裔男子佛洛伊德遭警壓制致死的事件回嗆，卻意外引起網友論戰。

美國總統川普（Donald Trump）日前就港版國安法召開記者會，猛攻北京危害「香港自由」，更宣取消香港特殊待遇。國務院發言人歐塔加斯30日接受CNN採訪，並在推特轉發影片，文中提到「這是全球的關鍵時刻，勢必會載入歷史。全世界熱愛自由的民眾必須遵守法治，並追究中共的責任，中共公然違背對香港人的承諾。」

▲中國外交部發言人華春瑩與美國務院發言人Morgan Ortagus在推特上交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

中國外交部發言人華春瑩則在兩小時後轉發歐塔加斯的推文，不過，僅留下「I can’t breathe.」（我不能呼吸）三個大字，用美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓制致死的事故，回嗆歐塔加斯「撐香港」的言論。

然而，華春瑩的留言，意外掀起另一波論戰。《環球網》報導，在這條推文下，不少網友也跟帖回覆「我無法呼吸」，並貼出佛洛伊德遭暴力執法時的照片；還有人留言，「美國：我們不與我們的人民站在一起，我們跪在他們的脖子上。」

華春瑩的推文下方，除了一派「反美」，另外還有一派「撐香港」。記者發現，有網友貼出香港反送中示威活動中，港警將示威者壓制在地的影片，並留言「People of HK can’t breathe too」（香港民眾也不能呼吸），還有人問「How about Hong Kong？」「We can’t breathe too」（香港怎麼辦？我們也不能呼吸），讓美警與港警的執法尺度，意外捲入中美角力戰。