6月先熱爆飆35°C！周末「中南部變天」　一張圖曝一周雨區變化

▲未來一周各地屬高溫炎熱天氣，高溫約33-35度。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！未來一周分成2部分，周一至周五屬高溫炎熱、山區午後雷陣雨型態；周六、下周日則有西南風挾帶水氣接近，中南部會有不定時局部短暫陣雨或雷雨。

氣象預報員劉沛滕表示，周一到周五各地高溫普遍有33-35度，其中，台北盆地、南高屏近山區及花東縱谷等地，尤其可能出現局部高溫。

請繼續往下閱讀...

▲周五前各地屬高溫炎熱、山區午後雷陣雨天氣，周六起西南風增強，中南部防短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象局）

降雨部分，因台灣位於副熱帶高壓西北側，主要受西南風影響，大多為炎熱穩定且晴朗的天氣受西南風影響，清晨中南部沿海有局部雨；午後雷陣雨集中在近山區，北部、東北部及東部地區較明顯，不過周二之後水氣減少，午後雷陣雨的範圍也變得較零星。

周六之後，位於華中一帶的鋒面南移，台灣附近西南風增強，屆時水氣增多、天氣不穩定，中南部不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後也有短暫雷陣雨。另外，北邊可能還有一道鋒面接近台灣北部海面，6/8之後要注意鋒面的動向。

▲台灣上空出現「偏東風」（紅線）時，這是一項「出梅」的指標。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象局代理局長鄭明典今則在臉書PO出一張天氣圖指出，當高層南亞反氣旋的軸線移到台灣以北，台灣上空出現「偏東風」時，這是一項「出梅」的指標。他擔憂表示，「今年梅雨落在山區的總量並不多，感覺還不夠。如果這樣就出梅了，這不是個好現象。」

對此，氣象局說，確實有顯示類似這樣的狀況，但時間點因為是預報的後期，其實還有滿多分歧看法，不過，一般梅雨季通常要到6月底才算結束，是否真的提早出梅還要再持續觀察一段時間。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢