大雷雨夜襲北北基！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝光

▲吳德榮指出，今、周二各地晴、午後多雲，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

午後防熱對流！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（1日）午後各地有短暫雷陣雨，尤其是山區。氣象專家吳德榮說，下波鋒面何時抵達？不同模式的模擬差異甚大，有周日抵達的，亦有下周二才到。

許多北部網友深夜到凌晨被大雷雨吵醒，氣象局也一度對北北基發布「大雷雨即時訊息」。天氣風險公司在臉書解釋，夜晚突襲的雷雨胞，入夜後有些北風下來，配合海陸風接續冒起來的雷雨胞，台北東南側、汐止、桃園出現短時間強降雨，這雨勢又快又急，幸好對流移動速度很快，凌晨緩和。

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王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今吹西南風，目前東半部有局部短暫雨，預估持續到上午；今大多為多雲到晴，午後各地有短暫雷陣雨，尤其是山區，其中又以北台灣山區為主。

▼大雷雨夜襲北北基。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔指出，未來一周受到西南風影響，中南部平地要留意清晨至上午陸風、西南風輻合造成降雨；周二到周四西南風會較強一些，午後雷雨範圍限縮在各地山區、北部和宜蘭、花蓮；周五中南部清晨要留意局部短暫陣雨，午後各地山區、東北部有降雨。

王品翔說，周六、周日鋒面稍微南壓，位於台灣北面近海，各地午後有局部短暫雷陣雨。至未來一周溫度方面，他表示，今和周二各地約32、33度，周三至周五高溫比較高，約34、35度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周一至周六滯留鋒在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，高溫約35、36度、炎熱如夏。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮分析，梅雨季第3波鋒面何時抵達？不同模式的模擬差異甚大，有周日抵達的，亦有下周二才到的；而其結構及對台影響程度又如何？對任何模式而言，模擬超過一周，不確定性皆已太大，需要再觀察。

吳德榮表示，今、周二各地晴、午後多雲，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，白天熱、紫外線強；周三至周五低層水氣減少，大氣更穩定，僅山區午後仍有局部短暫陣雨的機率，各地晴朗炎熱，最高溫將升至36度以上；周六各地多雲時晴、持續偏熱，西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，西南部清晨亦有局部短暫降雨的機率。