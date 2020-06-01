　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雷雨夜襲北北基！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲吳德榮指出，今、周二各地晴、午後多雲，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

午後防熱對流！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（1日）午後各地有短暫雷陣雨，尤其是山區。氣象專家吳德榮說，下波鋒面何時抵達？不同模式的模擬差異甚大，有周日抵達的，亦有下周二才到。

許多北部網友深夜到凌晨被大雷雨吵醒，氣象局也一度對北北基發布「大雷雨即時訊息」。天氣風險公司在臉書解釋，夜晚突襲的雷雨胞，入夜後有些北風下來，配合海陸風接續冒起來的雷雨胞，台北東南側、汐止、桃園出現短時間強降雨，這雨勢又快又急，幸好對流移動速度很快，凌晨緩和。

請繼續往下閱讀...

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今吹西南風，目前東半部有局部短暫雨，預估持續到上午；今大多為多雲到晴，午後各地有短暫雷陣雨，尤其是山區，其中又以北台灣山區為主。

▼大雷雨夜襲北北基。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔指出，未來一周受到西南風影響，中南部平地要留意清晨至上午陸風、西南風輻合造成降雨；周二到周四西南風會較強一些，午後雷雨範圍限縮在各地山區、北部和宜蘭、花蓮；周五中南部清晨要留意局部短暫陣雨，午後各地山區、東北部有降雨。

王品翔說，周六、周日鋒面稍微南壓，位於台灣北面近海，各地午後有局部短暫雷陣雨。至未來一周溫度方面，他表示，今和周二各地約32、33度，周三至周五高溫比較高，約34、35度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周一至周六滯留鋒在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，高溫約35、36度、炎熱如夏。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

吳德榮分析，梅雨季第3波鋒面何時抵達？不同模式的模擬差異甚大，有周日抵達的，亦有下周二才到的；而其結構及對台影響程度又如何？對任何模式而言，模擬超過一周，不確定性皆已太大，需要再觀察。

吳德榮表示，今、周二各地晴、午後多雲，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，白天熱、紫外線強；周三至周五低層水氣減少，大氣更穩定，僅山區午後仍有局部短暫陣雨的機率，各地晴朗炎熱，最高溫將升至36度以上；周六各地多雲時晴、持續偏熱，西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，西南部清晨亦有局部短暫降雨的機率。

ET快訊
口罩解禁價格飆漲？杜紫宸曝「超低成本」　500片雞排賭14天
口罩開賣懶人包！一張表看懂「開賣時間＋售價」　四大超商最低1
大雷雨夜襲北北基！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝光
快訊／台中舊建國市場深夜火警「驚傳爆炸」！　26家攤商燒毀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「店長姐姐幫我訂4盒」口罩今起自由賣　超商團購群組瘋喊：+1、+2、+3

口罩今起可自由購買「實名制第九輪同步開跑」全面徵用4個月終解禁

大雷雨夜襲北北基！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝光

口罩開賣懶人包！一張表看懂「開賣時間＋售價」　四大超商最低1片5元

口罩解禁價格飆漲？杜紫宸曝「超低成本」500片雞排賭14天後價格

快訊／「大雷雨彈」再灌！北北基3縣市轟雷聲　一張圖看降雨熱區

快訊／口罩解禁7-11跟上！每片5元…限量搶購方式曝光

女員工值大夜班「開罰100萬」！華航提告輸了　關鍵法條曝光

影／跑外送撐家計！女子遭軟爛夫「硬搶現金」…路邊崩潰大哭

快訊／「非裔之死」美國暴動擴散　外交部緊急宣布紅色旅遊警示

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

行車糾紛！黑衣男街頭演全武行　「彈跳步+上鉤拳」打趴熊貓哥

客人叫披薩指定外送員特殊動作　他完美達成！網笑：小費給很多

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

「店長姐姐幫我訂4盒」口罩今起自由賣　超商團購群組瘋喊：+1、+2、+3

口罩今起可自由購買「實名制第九輪同步開跑」全面徵用4個月終解禁

大雷雨夜襲北北基！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝光

口罩開賣懶人包！一張表看懂「開賣時間＋售價」　四大超商最低1片5元

口罩解禁價格飆漲？杜紫宸曝「超低成本」500片雞排賭14天後價格

快訊／「大雷雨彈」再灌！北北基3縣市轟雷聲　一張圖看降雨熱區

快訊／口罩解禁7-11跟上！每片5元…限量搶購方式曝光

女員工值大夜班「開罰100萬」！華航提告輸了　關鍵法條曝光

影／跑外送撐家計！女子遭軟爛夫「硬搶現金」…路邊崩潰大哭

快訊／「非裔之死」美國暴動擴散　外交部緊急宣布紅色旅遊警示

百人送別木村花！　《雙層公寓》山里亮太公開道歉

吳斯懷挺韓國瑜「賭100碗牛肉麵」　酸民進黨不敢踩修憲油門

民粹總統威風盡失！美俄巴西「威嚇+散布恐懼」手段失效　全國淪病毒溫床

口罩解禁懶人包／口罩進口要繳多少稅？　進出口5大QA一次掌握

川普痛批極左派煽動暴力　擬將「反法西斯團體」列為恐怖組織

佛洛伊德悲喊「媽媽，媽媽」遭警壓脖亡　童年甜照曝光惹哭眾人

影／口罩解禁今上路　庫存量有多少、民眾怎麼買？五大問題一次看

「店長姐姐幫我訂4盒」口罩今起自由賣　超商團購群組瘋喊：+1、+2、+3

Ean部落閣／到新竹體驗最狂的野奢露營　溯溪找寶藏、看螢火蟲大爆發

口罩今起可自由購買「實名制第九輪同步開跑」全面徵用4個月終解禁

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

生活熱門新聞

快訊／7-11口罩每片5元！限量搶購方式曝光

口罩懶人包　一張圖懂開賣時間

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

北北基大雨彈轟雷聲　圖看降雨熱區

大雷雨夜襲北部！全台防午後熱對流　下波鋒面報到時間曝

跑外送撐家計　女子遭丈夫搶走現金

口罩解禁價格飆漲？杜紫宸曝「超低成本」賭500片雞排

醫查房見「產夫累趴」霸床睡翻：太無解！

即／5縣市大雨！大雷雨彈灌1小時

年所得252萬　「全台首富里」竟在新竹市

一張圖曝台灣上空出現「出梅指標」

全家、萊爾富6/2起開賣口罩

女員工值大夜班　華航遭罰100萬

網曬MIT台灣圈　80款口罩花色曝光

更多熱門

相關新聞

北北基大雨彈轟雷聲　圖看降雨熱區

北北基大雨彈轟雷聲　圖看降雨熱區

大台北、中南部局部地區晚間突遭強降雨襲擊，雨勢猛烈，一度針對5縣市發布大雨特報，中央氣象局深夜再度針對北北基3縣市發布「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛，易出現短時強降雨，31日晚間至1日，基隆北海岸及大台北地區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

即／5縣市大雨！大雷雨彈灌1小時

即／5縣市大雨！大雷雨彈灌1小時

6月先熱爆飆35°C！周末中南部變天

6月先熱爆飆35°C！周末中南部變天

對流發展旺盛！基隆、新北大雨特報

對流發展旺盛！基隆、新北大雨特報

一張圖曝台灣上空出現「出梅指標」

一張圖曝台灣上空出現「出梅指標」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮王品翔

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

《青春有你2》「無修音真實片」外流

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

快訊／7-11口罩每片5元！限量搶購方式曝光

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

SUGA新歌收錄「邪教演說」曾教唆自殺909人集體亡

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面