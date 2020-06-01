5月底鋒面成今年梅雨絕響？彭啟明：漸有出梅訊號　曝該指標重要性

▲近來幾波梅雨鋒面來襲，為台灣各地帶來強降雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，逐漸有出梅的訊號，是否5月底的這波鋒面成為今年典型梅雨的絕響，很值得觀察，目前的確有這現象及趨勢。氣象局代理局長鄭明典也指出，台灣上空出現「出梅指標」，憂心如果這樣就出梅了，不是個好現象。

彭啟明今天（1日）在臉書說，這周仍持續太平洋高壓影響的天氣，也伴隨著偏西南風，各地天氣穩定炎熱，預計高溫在西半部都有機會接近到35度，台北盆地都會有機會往35度以上挑戰。

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彭啟明提醒，仍要很留意午後發展起來的雷陣雨，這種雨勢每天的型態都不大相同，有時甚至和區域的環境風場連動，有時雨勢甚至下到晚上；或是西南風在西半部和海陸風環流發展成熱對流，這都是幾個小時前的發展才能精準知道發生動態，但至少聽到雷聲請入室內，隨身攜帶雨具是很必要的。

彭啟明指出，預計這類似的天氣可能會延續到這周末或下周，而大家很關心的下一波梅雨鋒面何時到來，從天氣預測的角度來看，目前在長江中下游到浙江福建廣東這附近，仍有鋒面持續發展，近期都在台灣北方南北擺盪，在當地很有典型梅雨鋒面的態勢。

▼鄭明典說，台灣上空出現「偏東風」（紅線）時，是一項「出梅」的指標。（圖／翻攝鄭明典臉書）

彭啟明表示，台灣位於鋒面的前緣，但是否就明顯北抬，逐漸順著系統變化往北推進，台灣受到典型梅雨鋒面的時間告一段落，也就是宣告「出梅」，5月底的這波鋒面成為今年典型梅雨的絕響，很值得觀察；目前的確有這現象及趨勢，從許多氣候的指標來看，例如高壓的位置及西南風的態勢也有此現象。

彭啟明也說，不過，大家不要太急，把預測未來和實際上的現在觀測混在一起，還沒發生的事情很重要，可以來研判未來的情境；畢竟這還是預測，縱使現在的預測工具越來越準確，但仍是預測，越接近時間的準確度會較高，現在都是研判，切勿把預測當成百分百的監測來使用，也要有風險的概念來評估，就像是押寶越集中，勝率可能會波動越大。

彭啟明解釋，為何出梅的指標很重要，因為這也代表台灣真正的夏季已經到來，將邁入一個典型炎熱高溫的夏天，同時又要擔心颱風是否生成或接近的時候。

鄭明典5月31日也在臉書PO出一張天氣圖，並解釋當高層南亞反氣旋的軸線移到台灣以北，台灣上空出現「偏東風」時，這是一項「出梅」的指標，「今年梅雨落在山區的總量並不多，感覺還不夠。如果這樣就出梅了，這不是個好現象。」他也補充，這個現象還要再觀察幾天，先提醒一下，一起來關心。