快訊／「大雷雨彈」再灌！北北基3縣市轟雷聲　一張圖看降雨熱區

▲北北基3縣市深夜大雷雨！（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

大台北、中南部局部地區晚間突遭強降雨襲擊，雨勢猛烈，一度針對5縣市發布大雨特報，中央氣象局深夜再度針對北北基3縣市發布「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛，易出現短時強降雨，31日晚間至1日，基隆北海岸及大台北地區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

氣象局1日凌晨0時30分針對北北基發布大雷雨即時訊息，持續時間至1時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水。

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大雷雨示警區域：

基隆市 七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

台北市 信義區、文山區、南港區

新北市 汐止區、深坑區、石碇區

入夜後，因對流發展旺盛，大雷雨襲擊新北、宜蘭，其餘包括基隆、南投、嘉義、屏東等也都有局部大雨發生機會，一直到深夜解除特報，未料深夜11時許，又有短時強降雨發生，北北基大雨磅礡，轟隆隆的雷擊聲嚇壞不少人。天氣風險公司觀測，受北方鋒面前緣不穩定，5月31日午後新北市山區雷雨胞長的相當旺盛，入夜後有些北風下來，配合海陸風接續冒起來的雷雨胞，台北東南側、汐止、桃園出現短時間強降雨，雨勢又快又急，幸好對流移動速度很快，凌晨將緩和。

氣象局預報，1日台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨；清晨前北部地區也有局部短暫陣雨。金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

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