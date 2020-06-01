　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／「大雷雨彈」再灌！北北基3縣市轟雷聲　一張圖看降雨熱區

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲北北基3縣市深夜大雷雨！（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

大台北、中南部局部地區晚間突遭強降雨襲擊，雨勢猛烈，一度針對5縣市發布大雨特報，中央氣象局深夜再度針對北北基3縣市發布「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛，易出現短時強降雨，31日晚間至1日，基隆北海岸及大台北地區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

氣象局1日凌晨0時30分針對北北基發布大雷雨即時訊息，持續時間至1時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水。

請繼續往下閱讀...

大雷雨示警區域：

基隆市 七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
台北市 信義區、文山區、南港區
新北市 汐止區、深坑區、石碇區

入夜後，因對流發展旺盛，大雷雨襲擊新北、宜蘭，其餘包括基隆、南投、嘉義、屏東等也都有局部大雨發生機會，一直到深夜解除特報，未料深夜11時許，又有短時強降雨發生，北北基大雨磅礡，轟隆隆的雷擊聲嚇壞不少人。天氣風險公司觀測，受北方鋒面前緣不穩定，5月31日午後新北市山區雷雨胞長的相當旺盛，入夜後有些北風下來，配合海陸風接續冒起來的雷雨胞，台北東南側、汐止、桃園出現短時間強降雨，雨勢又快又急，幸好對流移動速度很快，凌晨將緩和。

氣象局預報，1日台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨；清晨前北部地區也有局部短暫陣雨。金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

►二手票券豐富你的生活

►這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定　超殺價980元再賺1000東森幣～

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

ET快訊
直擊／敦南誠品即將熄燈！現場擠爆「還有人在排隊」　民眾：這不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「大雷雨彈」再灌！北北基3縣市轟雷聲　一張圖看降雨熱區

快訊／口罩解禁7-11跟上！每片5元…限量搶購方式曝光

女員工值大夜班「開罰100萬」！華航提告輸了　關鍵法條曝光

影／跑外送撐家計！女子遭軟爛夫「硬搶現金」…路邊崩潰大哭

快訊／「非裔之死」美國暴動擴散　外交部緊急宣布紅色旅遊警示

忙翻容易做白工！12生肖「工作運勢」揭曉...小心得罪主管、廠商

淡海輕軌票價5折！優惠日期、支付方式曝光

快訊／5縣市「大雨警戒」！強降雨突襲大台北　大雷雨彈灌1小時

80款口罩花色曝光！網曬一張「MIT台灣圈」　中衛官方回應

獨／國軍光榮退場　口罩國家隊淚謝！無名英雄「紡織所」責任未了…曝淨新下一步

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

行車糾紛！黑衣男街頭演全武行　「彈跳步+上鉤拳」打趴熊貓哥

客人叫披薩指定外送員特殊動作　他完美達成！網笑：小費給很多

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

大勝台北？曬「國際級馬路」好驕傲　韓粉盛讚韓國瑜鋪路有成：真的很平

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

快訊／「大雷雨彈」再灌！北北基3縣市轟雷聲　一張圖看降雨熱區

快訊／口罩解禁7-11跟上！每片5元…限量搶購方式曝光

女員工值大夜班「開罰100萬」！華航提告輸了　關鍵法條曝光

影／跑外送撐家計！女子遭軟爛夫「硬搶現金」…路邊崩潰大哭

快訊／「非裔之死」美國暴動擴散　外交部緊急宣布紅色旅遊警示

忙翻容易做白工！12生肖「工作運勢」揭曉...小心得罪主管、廠商

淡海輕軌票價5折！優惠日期、支付方式曝光

快訊／5縣市「大雨警戒」！強降雨突襲大台北　大雷雨彈灌1小時

80款口罩花色曝光！網曬一張「MIT台灣圈」　中衛官方回應

獨／國軍光榮退場　口罩國家隊淚謝！無名英雄「紡織所」責任未了…曝淨新下一步

敦南誠品熄燈了！道別20年無眠書店　午夜12點千人齊喊：敦南晚安

含羞草跟大咖合作…網友嗆游否希「你只能騙吃喝」！　他反擊：我就是大咖

快訊／「大雷雨彈」再灌！北北基3縣市轟雷聲　一張圖看降雨熱區

不能壞壞了！醫曝「3大不舉指標」快自測　5危險因子害它「低頭一整晚」

快訊／台中舊建國市場深夜火警「驚傳爆炸」！上百攤商全燒毀

台南工地槍案「憤怒連3槍」　男子頭部中彈命危

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降！　「寫80首歌GG」沒工作吐低潮心聲

雷／鍾瑶喝掛錯過「洞房拆禮物」　《跟鯊魚接吻》結局網笑瘋：太犧牲了！

開心到南投旅遊！女子訂民宿親子房遭「惡霸強佔」…老闆冷處理讓網氣炸

雷／李銘順《做工》發票中2百萬「全捐給同事遺孀」　卻迎來淒涼結局網全看哭了

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

生活熱門新聞

快訊／7-11口罩每片5元！限量搶購方式曝光

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

醫查房見「產夫累趴」霸床睡翻：太無解！

跑外送撐家計　女子遭丈夫搶走現金

即／5縣市大雨！大雷雨彈灌1小時

網曬MIT台灣圈　80款口罩花色曝光

室友「邊洗澡邊尿地」他崩潰　網喊正常

夏月電價6/1實施　節電獎勵出爐

全家、萊爾富6/2起開賣口罩

北北基大雨彈轟雷聲　圖看降雨熱區

女員工值大夜班　華航遭罰100萬

美暴動擴散　外交部紅色旅遊警示

客運「地獄乾屍腳」竄出！同車勇者神救援

年所得252萬　「全台首富里」竟在新竹市

更多熱門

相關新聞

即／5縣市大雨！大雷雨彈灌1小時

即／5縣市大雨！大雷雨彈灌1小時

中央氣象局31日晚間7時許針對5縣市發布「大雨特報」，受對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，基隆北海岸及新北、南投、嘉義、屏東山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。另外新北市、宜蘭縣同時發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間9時00分止。

6月先熱爆飆35°C！周末中南部變天

6月先熱爆飆35°C！周末中南部變天

對流發展旺盛！基隆、新北大雨特報

對流發展旺盛！基隆、新北大雨特報

一張圖曝台灣上空出現「出梅指標」

一張圖曝台灣上空出現「出梅指標」

未來一周在暖氣團內！高溫飆36°C

未來一周在暖氣團內！高溫飆36°C

關鍵字：

氣象氣象雲大雷雨大雨特報

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／台中市場深夜火警　上百攤商燒毀

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

《青春有你2》「無修音真實片」外流

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

快訊／7-11口罩每片5元！限量搶購方式曝光

美抗議男遭物流車輾死…拖行至少20m

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

丫頭登記臉超臭「今天不結了啦！」

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面