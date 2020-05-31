特力屋社區店前進大安區爆人潮　專業師傅駐點「當天搞定水電」

▲特力屋大安安和店開幕兩天，民眾很買單。（圖／特力屋提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在許多消費者印象中，總是超過千坪大店的DIY通路特力屋，近期位於台北市中心、面積僅100坪的的「大安安和店」正式開幕，才開幕第2天就吸引不少人潮，跟大間門市相比，不但銷售文具與食品品項，更有專業師傅駐點，有民眾到店洽詢衛浴設備，結完帳之後人還沒到家，「安裝師傅已經先到了」。

特力屋從去年起便開始啟動「社區店型」計畫，以約莫百坪的小賣場進駐社區，深化周邊消費者服務，比起距離市中心較遠、品項種類較齊全的大型賣場，社區店型則能提供較為即時的購買服務，像是消費者臨時要處理水電問題，也能較快反應，目前在全台已有7間社區型分店，大安安和店則為第8間。

有網友將該分店資訊貼在「信義區三兩事」臉書社團，引發許多網友討論，有民眾留言「終於可以不用再跑去內湖了」、「好方便」、「真是一大福音」，看來都對此店型採正面態度。業者表示，該店5／30正式開幕，吸引不少在地客去光顧，這兩天都人潮滿滿。

▲特力屋大安安和店受到網友肯定。（圖／翻攝信義區三兩事專頁）

特力屋表示，去年起開始計劃發展社區店型，其坪數約莫在百坪上下，主要著重在衛浴、家用、收納、燈泡、五金、膠類、電器電料等相關商品，都是民眾能夠自行在家組裝，或是臨時需要使用到的商品為選品考量，店內也提供1、2位專業師傅駐點提供建議或到府服務，還有小區免費配送、工具租借等貼心措施，而此種店型也會提供文具與食品銷售，要讓民眾「沒事就能來走走」。

大安安和店則表示，社區型店型最主要能提供較快速的服務方式，開幕後有位民眾來店購買衛浴商品，並與店內師傅洽詢安裝，才結完帳師傅就出動，當天就完成安裝，客戶也很滿意。