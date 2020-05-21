　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

以為是娃娃…還原化糞池發現嬰屍始末　清潔工不捨：那是一條小生命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蔡姓清潔工發現社區化糞池內的嬰屍。（圖／記者陳豐德攝）

▲蔡姓清潔工還原發現社區化糞池內的嬰屍的過程。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一棟高級社區大樓，21日上午10時許化糞池清潔工在清理時，意外發現一具21公分長的男嬰屍體，經警方初步判斷，疑似是從大樓的馬桶沖入；蔡姓清潔工人接受訪問還原發現過程，並痛批「不管要或者不要，都應該做好後續處理！」為一條小生命的逝去感到不捨。

一個嬰兒背部朝上漂浮在化糞池，一開始還以為是玩具，直到將他翻面後才發現是嬰屍，嚇得趕緊報案，經警方初步調查為一具21公分身長的男嬰屍體，目前正擴大調閱監視器，並清查住戶身分調查當中。

蔡姓工人表示，早上來做化糞池清理工作，早上一來打開蓋子，當時還沒有發現裡面有東西，因為池子裏面暗暗的，只看到長條型的漂浮物在攔網上面，另名同事提議開消防水沖一下，後來他在洞口上面沖，發現怎麼有一個小娃娃有手有腳的，一開始還以為是洋娃娃。

為了更加確定到底是不是真的嬰兒，蔡姓工人就拿勺子把他撈起來，發現他真的有肚臍、有臍帶，當下就確定真的是嬰兒屍體，於是就就放下手邊工作，並通知社區主管，由社區主管通報警。

「為什麼會嚇到？」蔡姓工人表示當下並沒有恐懼，只是認為那是一條小生命，不管父母要或者不要，都應該要做好後續處理，強調「這是為人長輩該做的事」。

【相關新聞】

►狠心！「21公分男嬰」漂社區化糞池　疑遭生母親手沖入馬桶

▼化糞池內發現嬰屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊化糞池嬰屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊化糞池嬰屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
馬雲刁問周星馳「我一天賺191億，你呢？」　星爺妙答...網
雨區擴大！高屏台東升級「豪雨特報」全台13縣市警戒
快訊／妹澳洲打工離奇亡..姐哭求外館找真相！外交部回應了
快訊／新增1境外移入！「墨西哥男機場攔檢確認染疫」連續+0被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

整脊師搭上辣人妻！求裸照「檢視身材」狂撩：濕了沒…老公聽「先做再說」崩潰

狂存300GB！「蘆竹王陽明」偷拍5女性愛片…還嗆：乞丐嫌你髒　賠償金曝光

以為是娃娃…還原化糞池發現嬰屍始末　清潔工不捨：那是一條小生命

球評交警石明謹：光去年就捐91萬　臉書1308字澄清文「大家各自解讀吧」

台中大貨車右轉撞直行機車　騎士捲入車底送醫不治

租學生宿舍製防塵口罩宣稱「醫療級」　雲林黑心業者送辦

球評交警石明謹延宕公文14件挨罰　又被檢舉兼職賺200萬...慘送公懲會

不滿女友分手「我就是要這樣弄妳」　渣男摩鐵連續性侵下場出爐

狠心！「21公分男嬰」漂新莊社區化糞池　疑遭生母沖入馬桶

不爽鄰居持械敲門　男持西瓜刀砍斷鄰居手輕判1年8月

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

整脊師搭上辣人妻！求裸照「檢視身材」狂撩：濕了沒…老公聽「先做再說」崩潰

狂存300GB！「蘆竹王陽明」偷拍5女性愛片…還嗆：乞丐嫌你髒　賠償金曝光

以為是娃娃…還原化糞池發現嬰屍始末　清潔工不捨：那是一條小生命

球評交警石明謹：光去年就捐91萬　臉書1308字澄清文「大家各自解讀吧」

台中大貨車右轉撞直行機車　騎士捲入車底送醫不治

租學生宿舍製防塵口罩宣稱「醫療級」　雲林黑心業者送辦

球評交警石明謹延宕公文14件挨罰　又被檢舉兼職賺200萬...慘送公懲會

不滿女友分手「我就是要這樣弄妳」　渣男摩鐵連續性侵下場出爐

狠心！「21公分男嬰」漂新莊社區化糞池　疑遭生母沖入馬桶

不爽鄰居持械敲門　男持西瓜刀砍斷鄰居手輕判1年8月

後疫情時代房市恢復盛況　鍾榮昌：購屋族進場好時機

Red Velvet Joy新MV「仙女裝」撞衫韓藝瑟　年輕就是不一樣

和閨蜜喜歡同1男生...任容萱遭爆「聯合大家孤立」　鍾欣凌心疼：沒朋友好慘！

被騙婚？陳佩琪：婚後才知道柯文哲有亞斯伯格症

LIVE／大規模劇烈豪雨來襲！　氣象局15:30說明

超越R的R！HONDA CBR250RR仿賽重機開啟「RR」之名

新冠肺炎衝擊　台北清真寺開齋禮拜節60年來首度停辦

家寧喝醉攤床上…Andy解鎖體位狂晃！　「真實反應全被拍」網推爆：暖男

狹窄屋也能變好宅！　利用「錯層設計」打造寬敞居家

賴清德私訪指揮中心逾1小時！　陳時中透露「副總統關心3個問題」

車放停車格…新竹男「一拳狠揍女收費員」！猛踹再狂罵：臭女人　目擊者全傻眼

社會熱門新聞

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

立委座車八卦山對撞！民車駕駛不治亡

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

快訊／新莊社區化糞池驚見「嬰屍」

台南虐童致死案　二審結果出爐

即／台中中華夜市大火　濃煙竄天際

刮中200萬！媽沉迷刮刮樂「退休金、房子全沒了」

迷昏女富商！2台商爆打完扒褲丟包　她滿肚膿血慘死

台北工人墜落10m！四肢斷裂慘死

暗夜與夫口角　醉女淋汽油自焚

更多熱門

相關新聞

篩檢431件流感重症僅1陽性　陳時中：台灣社區安全

篩檢431件流感重症僅1陽性　陳時中：台灣社區安全

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，為強化國內社區監測，實驗室主動針對流感併發重症陰性檢體進行新冠肺炎病毒檢驗，從1月24日至5月18日間共計完成431件，僅檢出1例陽性，也就是日前的案19，因此台灣社區是安全的，所有防疫措施都不需要有新增作為，目前朝向開放的路走。

「21公分男嬰」漂社區化糞池　疑遭狠心媽沖馬桶

「21公分男嬰」漂社區化糞池　疑遭狠心媽沖馬桶

打掃病房染疫　醫院清潔工病逝

打掃病房染疫　醫院清潔工病逝

凌志臨停迎賓車道遭勸男暴打保全

凌志臨停迎賓車道遭勸男暴打保全

他約獄友持槍搶新莊屈臣氏　晚間收押

他約獄友持槍搶新莊屈臣氏　晚間收押

關鍵字：

娃娃新莊社區化糞池清潔工

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面