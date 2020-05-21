以為是娃娃…還原化糞池發現嬰屍始末　清潔工不捨：那是一條小生命

▲蔡姓清潔工還原發現社區化糞池內的嬰屍的過程。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一棟高級社區大樓，21日上午10時許化糞池清潔工在清理時，意外發現一具21公分長的男嬰屍體，經警方初步判斷，疑似是從大樓的馬桶沖入；蔡姓清潔工人接受訪問還原發現過程，並痛批「不管要或者不要，都應該做好後續處理！」為一條小生命的逝去感到不捨。

一個嬰兒背部朝上漂浮在化糞池，一開始還以為是玩具，直到將他翻面後才發現是嬰屍，嚇得趕緊報案，經警方初步調查為一具21公分身長的男嬰屍體，目前正擴大調閱監視器，並清查住戶身分調查當中。

蔡姓工人表示，早上來做化糞池清理工作，早上一來打開蓋子，當時還沒有發現裡面有東西，因為池子裏面暗暗的，只看到長條型的漂浮物在攔網上面，另名同事提議開消防水沖一下，後來他在洞口上面沖，發現怎麼有一個小娃娃有手有腳的，一開始還以為是洋娃娃。

為了更加確定到底是不是真的嬰兒，蔡姓工人就拿勺子把他撈起來，發現他真的有肚臍、有臍帶，當下就確定真的是嬰兒屍體，於是就就放下手邊工作，並通知社區主管，由社區主管通報警。

「為什麼會嚇到？」蔡姓工人表示當下並沒有恐懼，只是認為那是一條小生命，不管父母要或者不要，都應該要做好後續處理，強調「這是為人長輩該做的事」。

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▼化糞池內發現嬰屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

