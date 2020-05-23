25歲正妹賣淫藏豪宅社區　全套最低價2500！老司機犯眾怒鄰報警抄了

▲應召站藏身在豪宅社區當中，鄰居不滿報警抄了 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一處豪宅社區被應召站入侵，一名男子看準了社區特性不易被警方查獲，所以在去年時候選定社區當中的一棟民宅當成了應召站，結果不名人士進出社區引發鄰居不滿，認為「社區」被染黃了，於是向警方來舉報，員警埋伏破獲也當場逮捕一名25歲和客人正在性交易的小姐，同時將應召站負責人送辦。

接獲線報的員警，埋伏在這處應召站外頭，等到有顧客進入之後，立刻拿出搜索票進入，當場查獲一名25歲的女子正在從事性交易，所以小姐以及應召站的負責人一起帶回。這間應召站是在今年1月在這處豪宅社區成立，負責人原本是在高雄市區經營色情按摩，不過生意不好，收起來之後就來到這處豪宅社區經營「全套」應召站。

▲應召站藏身在豪宅社區當中，鄰居不滿報警抄了 。（圖／地方中心攝）

為了叩客，負責人把「老顧客」加到通訊群組當中，以照片、三圍還有火辣露骨的字眼來攬客，同時標榜50分鐘2500元的全套低價，老顧客化身老司機來到豪宅社區當中消費，但是對社區住戶來，就是有很多陌生不名人士進入，同時也有「老司機」跟保全員發生糾紛，所以社區住戶不堪其擾，一怒之下向警方來舉報，警方才能順利申請到搜索票來查緝。



▲應召站藏身在豪宅社區當中，鄰居不滿報警抄了 。（圖／地方中心攝）