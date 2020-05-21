　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠心！「21公分男嬰」漂新莊社區化糞池　疑遭生母沖入馬桶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一棟高級社區大樓，21日上午10時許化糞池清潔工在清理時，意外發現一個嬰兒背部朝上漂浮在化糞池，一開始還以為是玩具，直到將他翻面後才發現是嬰屍，嚇得趕緊報案，經警方初步調查為一具21公分身長的男嬰屍體，目前正擴大調閱監視器，並清查住戶身分調查當中。

▲▼新莊化糞池嬰屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新莊社區化糞池發現21公分長的男嬰屍體。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

據查證，該棟社區共有18棟大樓，一棟大樓約24戶，每戶賣價約2千萬元，在當地已算是高級社區住宅，住戶表示出入人員相當複雜。21日上午10時許，2名化池清潔工在某棟地下2樓準備清理化糞池，先行查看有無漂浮異物時，意外發現一個嬰屍，嚇得趕緊通報社區經理，並由經理報案。

鑑識小組到場採證，並將嬰屍撈起，發現屍體約21公分長，身上還有臍帶，有明顯男性特徵，初步研判疑似是懷胎約6個月的嬰兒，依照腐爛情形丟棄時間約3天內，目前遺體採證完畢後已送至板橋殯儀館，將另行解剖釐清死因。

由於該社區每一棟大樓都有獨立化糞池，社區規劃清潔工每2個月查看1次、每3個月定時清理，5月11日時工人還有打開該化糞池查看過，當時並無發現異樣，因此鎖定嬰屍是近日被丟棄，但目前仍無法確定是藉由廁所管線沖下，或是住戶另行將男嬰丟棄至化糞池；若男嬰被丟棄前仍有生命現象，則涉犯殺人罪，若無則涉及棄屍罪，目前警方仍在追查當中。

▲▼新莊化糞池嬰屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊化糞池嬰屍。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判　殺手突竄出狂砍報復

影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命　網怒：自己製造的死角

BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍　車主怒：開車30年沒聽過這條罰規

ET快訊
馬雲刁問周星馳「我一天賺191億，你呢？」　星爺妙答...網
雨區擴大！高屏台東升級「豪雨特報」全台13縣市警戒
快訊／妹澳洲打工離奇亡..姐哭求外館找真相！外交部回應了
快訊／新增1境外移入！「墨西哥男機場攔檢確認染疫」連續+0被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

整脊師搭上辣人妻！求裸照「檢視身材」狂撩：濕了沒…老公聽「先做再說」崩潰

狂存300GB！「蘆竹王陽明」偷拍5女性愛片…還嗆：乞丐嫌你髒　賠償金曝光

以為是娃娃…還原化糞池發現嬰屍始末　清潔工不捨：那是一條小生命

球評交警石明謹：光去年就捐91萬　臉書1308字澄清文「大家各自解讀吧」

台中大貨車右轉撞直行機車　騎士捲入車底送醫不治

租學生宿舍製防塵口罩宣稱「醫療級」　雲林黑心業者送辦

球評交警石明謹延宕公文14件挨罰　又被檢舉兼職賺200萬...慘送公懲會

不滿女友分手「我就是要這樣弄妳」　渣男摩鐵連續性侵下場出爐

狠心！「21公分男嬰」漂新莊社區化糞池　疑遭生母沖入馬桶

不爽鄰居持械敲門　男持西瓜刀砍斷鄰居手輕判1年8月

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

整脊師搭上辣人妻！求裸照「檢視身材」狂撩：濕了沒…老公聽「先做再說」崩潰

狂存300GB！「蘆竹王陽明」偷拍5女性愛片…還嗆：乞丐嫌你髒　賠償金曝光

以為是娃娃…還原化糞池發現嬰屍始末　清潔工不捨：那是一條小生命

球評交警石明謹：光去年就捐91萬　臉書1308字澄清文「大家各自解讀吧」

台中大貨車右轉撞直行機車　騎士捲入車底送醫不治

租學生宿舍製防塵口罩宣稱「醫療級」　雲林黑心業者送辦

球評交警石明謹延宕公文14件挨罰　又被檢舉兼職賺200萬...慘送公懲會

不滿女友分手「我就是要這樣弄妳」　渣男摩鐵連續性侵下場出爐

狠心！「21公分男嬰」漂新莊社區化糞池　疑遭生母沖入馬桶

不爽鄰居持械敲門　男持西瓜刀砍斷鄰居手輕判1年8月

超越R的R！HONDA CBR250RR仿賽重機開啟「RR」之名

新冠肺炎衝擊　台北清真寺開齋禮拜節60年來首度停辦

家寧喝醉攤床上…Andy解鎖體位狂晃！　「真實反應全被拍」網推爆：暖男

狹窄屋也能變好宅！　利用「錯層設計」打造寬敞居家

賴清德私訪指揮中心逾1小時！　陳時中透露「副總統關心3個問題」

40年好味道！號稱「台中最好吃的飯糰」　咬下爆出鹹蛋＋滷蛋

雨彈來襲！全台「3路段」重點防禦坍方、淹水　公路總局成立豪雨應變小組

身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！一句稱讚網炸了：跪求素顏

新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」...手髒盡量少摸臉

【廣編】力增飲在台灣上市五周年！感恩週年慶限時限量優惠中

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

社會熱門新聞

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

立委座車八卦山對撞！民車駕駛不治亡

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

快訊／新莊社區化糞池驚見「嬰屍」

台南虐童致死案　二審結果出爐

即／台中中華夜市大火　濃煙竄天際

刮中200萬！媽沉迷刮刮樂「退休金、房子全沒了」

迷昏女富商！2台商爆打完扒褲丟包　她滿肚膿血慘死

台北工人墜落10m！四肢斷裂慘死

暗夜與夫口角　醉女淋汽油自焚

更多熱門

相關新聞

以為是娃娃！清潔工還原化糞池發現嬰屍始末

以為是娃娃！清潔工還原化糞池發現嬰屍始末

新北市新莊區一棟高級社區大樓，21日上午10時許化糞池清潔工在清理時，意外發現一具21公分長的男嬰屍體，經警方初步判斷，疑似是從大樓的馬桶沖入；蔡姓清潔工人接受訪問還原發現過程，並痛批「不管要或者不要，都應該做好後續處理！」為一條小生命的逝去感到不捨。

篩檢431件流感重症僅1陽性　陳時中：台灣社區安全

篩檢431件流感重症僅1陽性　陳時中：台灣社區安全

2大1小「一間衛浴」夠用嗎？過來人曝經驗

2大1小「一間衛浴」夠用嗎？過來人曝經驗

凌志臨停迎賓車道遭勸男暴打保全

凌志臨停迎賓車道遭勸男暴打保全

他約獄友持槍搶新莊屈臣氏　晚間收押

他約獄友持槍搶新莊屈臣氏　晚間收押

關鍵字：

新莊社區化糞池馬桶

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面