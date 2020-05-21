狠心！「21公分男嬰」漂新莊社區化糞池　疑遭生母沖入馬桶

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一棟高級社區大樓，21日上午10時許化糞池清潔工在清理時，意外發現一個嬰兒背部朝上漂浮在化糞池，一開始還以為是玩具，直到將他翻面後才發現是嬰屍，嚇得趕緊報案，經警方初步調查為一具21公分身長的男嬰屍體，目前正擴大調閱監視器，並清查住戶身分調查當中。

▲新莊社區化糞池發現21公分長的男嬰屍體。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

據查證，該棟社區共有18棟大樓，一棟大樓約24戶，每戶賣價約2千萬元，在當地已算是高級社區住宅，住戶表示出入人員相當複雜。21日上午10時許，2名化池清潔工在某棟地下2樓準備清理化糞池，先行查看有無漂浮異物時，意外發現一個嬰屍，嚇得趕緊通報社區經理，並由經理報案。

鑑識小組到場採證，並將嬰屍撈起，發現屍體約21公分長，身上還有臍帶，有明顯男性特徵，初步研判疑似是懷胎約6個月的嬰兒，依照腐爛情形丟棄時間約3天內，目前遺體採證完畢後已送至板橋殯儀館，將另行解剖釐清死因。

由於該社區每一棟大樓都有獨立化糞池，社區規劃清潔工每2個月查看1次、每3個月定時清理，5月11日時工人還有打開該化糞池查看過，當時並無發現異樣，因此鎖定嬰屍是近日被丟棄，但目前仍無法確定是藉由廁所管線沖下，或是住戶另行將男嬰丟棄至化糞池；若男嬰被丟棄前仍有生命現象，則涉犯殺人罪，若無則涉及棄屍罪，目前警方仍在追查當中。

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