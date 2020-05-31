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離婚太貴了！他拒付錢「掐死妻子」還打電話報警　屍體至今找不到

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記者黃心瑀／綜合報導

美國男子約瑟夫（Joseph Elledge）先前打電話報警表示，自己中國籍的老婆蒙奎（Mengqui Ji Elledge）失蹤了，沒想到警方開始調查之後卻發現事情不簡單。從這對夫妻的電話紀錄來看，兩人的婚姻似乎出了問題，約瑟夫應該是因為不願意支付高額的離婚費用，才對老婆痛下殺手。

綜合外媒報導，這起事件發生美國密蘇里州（State of Missouri），蒙奎在2019年10月的時候失蹤，而她的老公約瑟夫則是在發現之後報警。原本以為這只是一起單純的失蹤案件，但警方介入調查之後卻發現事情不簡單。

根據蒙奎跟約瑟夫的通話紀錄顯示，兩人的感情出現了問題，而且約瑟夫還曾經出言威脅蒙奎，如果想要離婚，小孩就必須得留在美國。蒙奎的人或是遺體至今都還沒有找到，但警方卻在今年2月將約瑟夫以嫌犯的身分逮捕。

檢察官表示，約瑟夫在2019年10月8日的時候，曾經幫老婆做過按摩，很有可能因為當時的動作跟位置，導致蒙奎沒有選擇的餘地，隨後遭到絞殺或是被掐死，而動機應該就是離婚費用。報導中指出，儘管警方出動大批人馬搜索，但是仍然沒有找到蒙奎，而約瑟夫除了被指控殺人之外，還被控有家庭暴力跟虐待兒童的罪名。

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