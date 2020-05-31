她瞄準警車「投擲汽油彈」想一次殺掉4警　紐約姊妹花下場淒慘

▲紐約一對姊妹攻擊警察。（圖／翻攝自推特／Shawn Cohen）

記者丁維瑀／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死點燃全美怒火，至少25城市實施宵禁。紐約州27歲女子謝德（Samantha Shader）29日晚間上街抗議時，則朝一輛紐約市警察局車輛投擲汽油彈，面臨4項刑事指控。另外，她21歲的妹妹達里安（Darian）因為妨礙逮捕行為，也遭到拘捕。

《每日郵報》報導，謝德29日晚間朝一輛紐約市警局車輛投擲汽油彈，沒有爆炸，因此沒有員警受傷，當時車內坐著4名警官。官員趕緊下車並試圖逮捕謝德，過程中她還咬了其中一名警察的腿部。

Here’s social media pics of the two sisters arrested in last night’s protest again cops in Brooklyn. Samantha Shader (left) is accused of throwing Molotov cocktail at NYPD van, while Darian Shader is charged with resisting arrest pic.twitter.com/JwV0CQd995 — Shawn Cohen (@spccohen) May 30, 2020

達里安當時想要幫助姊姊「脫困」，隨後也被拘捕，面臨拒捕、妨礙政府行政管理的指控。這對姊妹來自紐約州卡茨基爾村（Catskill），示威期間就有與警方爆發衝突的紀錄。她們的母親愛米（Amy）則不願回應此事。

根據《紐約郵報》，謝德被指控試圖謀殺警察、企圖縱火等行為。紐約市探資助協會負責人迪賈科莫（Paul DiGiacomo）抨擊這對姊妹為「暴力罪犯」，「我們絕對不會容忍這個行為，絕不！」

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