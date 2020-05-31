美國近半世紀「6起暴力種族示威」　黑人多次遭執法過當…燒屋潑漆鎮壓全上演！

▲美國半世紀以來爆發多次種族問題示威。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

本月25日在美國明尼蘇達州所爆發的「佛洛伊德之死」示威抗議，在周末達到最高峰，全美至少30城市出現示威者抗議，一起「偽鈔案件」演變成種族歧視問題，讓膚色之爭再起，美國過去半世紀曾爆發過6起極大的種族暴力抗議，不僅導致城市治安亮紅燈、政府與民眾之間的衝突，更讓經濟受到打擊。

根據《BBC》報導，美國男子佛洛伊德（George Floyd）因為警察執法過當，過程中遭到警方用膝蓋壓頸致死，引發示威抗議，回顧過去半世紀因為「種族歧視」所造成的全美抗議，共有6大事件。

1962年密西西比示威

當時在種族隔離法案生效8年後，一名從軍隊退休的黑人男子梅瑞狄斯（James Meredith）申請就讀密西西比大學，卻遭到種族隔離分子聚集校園抗議，在全美有色人種協會、時任總統甘迺迪、聯邦司法部、軍隊的協助下，梅瑞狄斯在幾百名警力的協助下踏入校園，雙方立即爆發衝突，導致一名法國記者、路人被打死，300多人受傷、200人遭到逮捕。

1967年底特律示威

1967年7月23日底特律一名警察凌晨臨檢一間無照酒吧，逮捕數十名黑人，引發暴力衝突。24日晚間上千名黑人與萬名警力對峙，放火燒毀市區多棟房屋、商店、警局，最終聯邦軍隊介入，才讓5天的示威抗議落幕，共造成40多人死亡、400人受傷、7000人遭到逮捕。

1968年馬丁路德金恩（Assassination of Martin Luther King, Jr.）遇刺案

1968年4月4日美國黑人民權運動領袖馬丁路德金恩在田納西州遇刺，全國110多個城市連續3個月爆發示威、抗議、暴力衝突，燒毀搶劫多間商店，造成數千萬美元損失，聯邦軍隊介入最為嚴重的芝加哥、巴爾的摩、華盛頓特區。時任總統詹森（Lyndon Johnson）下令海軍陸戰隊、國民警衛隊、陸軍保護國會與白宮，華盛頓連續14天暴動，造成全美31人死亡。

▲2020年佛洛伊德之死，再掀美國種族問題。

1992年洛杉磯示威抗議

1992年4月29～5月2日起因為警方毆打黑人羅德尼金，一年後宣判警方並為執法過當，判決被認為不公平，洛杉磯當時多處爆發縱火案，一天內20多州跟著示威抗議，時任加州州長宣布進入緊急狀態，時任總統布希派4000多警力平亂，事後4名涉案員警以違反民權罪起訴，判刑30個月，這場示威被稱為20世紀最嚴重的一場種族抗議。

2012、2014年馬丁與布朗案

2012年佛羅里達州一名社區警衛看到要去商店購物的黑人青年馬丁（Trayvon Martin）覺得他很可疑於是報警，雙方發生扭打，警方到場時，馬丁已經中彈倒地，社區警衛被控二級謀殺，但2013年卻無罪釋放，引爆抗議。

2014年18歲非裔青年布朗（Michael Brown）遭到白人警察威爾遜（Darren Wilson）射殺，引爆各州抗議、燒警車、房屋，密蘇里州學校、商店皆關閉，一年後再度爆發遊行，並打出「Black Life Matters」的口號，盼國際社會關注美國國內種族問題。

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