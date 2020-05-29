電話接到手軟！康那香觀光工廠開放　官網「連3句」：未開放口罩買賣

▲台南口罩大廠康那香不織布觀光工廠，在官網公告「未開放口罩買賣」。（圖／翻攝自康那香不織布創意王國，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心宣布口罩的販售禁令，最快將在6月1日解除，台南口罩大廠康那香不織布觀光工廠將在6月2日恢復營業，想買口罩民眾得到消息，紛紛透過電話、網路洽詢購買口罩，讓公司人員接到手軟，康那香除在官網公告「未開放口罩買賣」，並指出要先處理口罩禁令前的訂單，何時會賣一般民眾會另行公告。

台南口罩大廠康那香不織布觀光工廠，因新冠肺炎疫情從4月愈來愈嚴峻，受國家徵召，加入口罩國家隊全力拼防疫口罩產能，從4月1日暫停對外營運至5月31日。

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因新冠肺炎疫情已趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長，宣布6月7日起「大解封」，而對口罩禁令也傳將在6月1日起解除。康那香不織布觀光工廠日前公告在6月2日（周二）恢復營業，未料許多民眾獲知消息，都以為6月2日工廠營業後就可以買口罩了，而紛紛透過電話洽詢賭買口罩相關問題，讓公司康那香公司人員接到手軟！也有網友留言：「感謝康那香口罩 疫情中辛苦了，6月1日解封開放自由購，我住彰化市，請問在哪裡才能購買到呢？希望很快見到您們風華再現」…。

康那香公司於28日在官網貼出公告指出：「開館公告，康那香不織布創意王國於6月2日(二)恢復正常營業囉，以下重點提醒一下大家，未開放口罩購買、未開放口罩購買、未開放口罩購買（很重要所以講3次），開放日期會再另行公告，天氣很熱, 請大家不要為了口罩衝來排隊喔」。

▲政府口罩禁令解除後，因康那香公司仍是國家口罩隊的成員，必須有一定的數量的口罩產量交給中央統一調度。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

康那香公司指出，政府口罩禁令解除後，因該公司仍是國家口罩隊的成員，必須有一定的數量的口罩產量交給中央統一調度，可以留下自行處理部分，也要先處理在口罩禁令之前已接的訂單，相關訂單需要時間整理，看看還未交付的口罩數量有多少，必須依訂單的先後順序出貨交付，等這些訂單處理完成，再視情況販售給一般社會大眾，整個處理時程可能需歷時好幾個月，如果可以開始對外開放販售，將會在官網公告，請民眾暫時「不要再問了」。

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