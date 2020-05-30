防疫五月天到台南！粉絲擠爆國華街　「實在太擠」陳時中一行人逛不了

▲陳時中穿上黑面琵鷺襯衫身上背著虱目魚背包。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／台南報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心上週也到墾丁示範防疫旅遊，30日受邀到台南，首站先到奇美博物館，穿上台南市府精心準備的服裝接著到國華街，但沒想到人實在太多，都還沒逛完，一群人走另一條路結束國華街行程。

▲防疫五月天至台南 。（圖／記者洪正達攝）

防疫五月天包含指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、專家小組召集人張上淳30日、31日將前往台南，進行兩天一夜的行程，陳時中穿上台南市府準備的藍底色，上頭有黑面琵鷺的圖案，由台南的紡織廠製作的「黑面琵鷺」襯衫，再加上台南特產虱目魚設計的「虱目魚背包」；其他成員則背上台南「廣富號」帆布包、「林百貨」帆布包等台南文創商品，極俱「Tainan style」。

首站來到奇美博物館，了解館內防疫措施，以及台南文創商品展示，另外，國寶級電影看板手繪大師顏振發送上防疫五月天的油畫看板，高度210公分，寬度450公分，向部長等防疫人員致意，感謝他們為台灣防疫工作的付出，現場不少民眾衝著陳時中到來，早早就在會場等候。

▲防疫五月天到國華街人潮爆棚 。（圖／記者洪正達攝）

接著前往觀光客必到的國華街，了解商圈防疫措施，但人都還沒到，大家全擠在路口等，陳時中一群人抵達時，民眾一擁而上搶拍照，導致全塞在國華街，完全難以移動，原本打算逛店家以及吃美食，最後臨時取消，部長一群人彎了另一條路，直接結束行程，趕往下一站。

陳時中說，市民太熱情，謝謝市民歡迎，下次有機會再來，但要挑人少一點，再來好好看看，總是有機會再來，疫情慢慢過去，大家過正常生活，但還是要遵守防疫新生活，他也笑說「現在實在太擠了」





▲陳時中被包圍在人群中 。（圖／記者洪正達攝）

晚上則是安排了台南特色美食，以「阿中自助餐」方式呈現，將安排阿中部長和醫護人員、警察、口罩及酒精國家隊、義工、志工、巡守隊一起共餐，也邀請了魚頭君及統一獅萊恩出席。