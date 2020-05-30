世界環境日　台南關廟扛竹茨過溪活動登場

▲台南市環保局辦理世界環境日「放伴扛竹茨‧走過鹽水溪」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局，30日結合台南市關廟區新光社區發展協會，在鹽水溪畔辦理世界環境日活動「放伴扛竹茨‧走過鹽水溪」，透過活動模擬當年先人逐河而居、洪災避難的文化歷史情景，體現當時互助合作的農業社會人情味，並宣導淨溪、保護環境、維持生物多樣性的重要性。

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市長黃偉哲表示，今年世界環境日主題為生物多樣性，新光社區長期關注鹽水溪生態，致力推動河川保育及環境教育，鹽水溪在社區及各界的努力之下漸漸恢復清澈的模樣，讓人感動。

環保局長謝世傑說，新光社區重現當年先人為取水方便，取用在地的竹子當作材料逐河建置簡易竹屋而居，在汛期期間將竹屋拆解搬遷至高地避災，不僅將傳統工藝保存下來，並教導民眾環境變遷的議題，重視環境保育的重要性。

現場兩棟縮小版竹屋，由新光社區以打工換宿方式，招募對傳統風土建物有興趣的民眾組建完成，在世界環境日這一天由環保局、新光社區、關廟區公所等機關團體共200多人共同參與竹屋拆解搬遷的活動，並協助淨溪、認識鹽水溪生態，社區也用心準備了當季、當地的食材做為午餐飲食，讓參與的民眾都覺得是個很有傳統文化及意義的活動。

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