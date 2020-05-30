父親一輩子做好一件事　陳時中：從政也只想把事做好

▲第三批武漢包機返台，陳時中坐鎮採檢，摘下口罩時臉上都是壓痕。（中央流行疫情中心提供）

圖文／鏡週刊

在不允許哭泣的場合哭泣是將心比心，在記者會呼籲大眾停止肉搜感染者個資亦然，陳時中在公視《青春發言人》被小朋友問記者會上遇到記者問奇怪的問題不生氣嗎？他的好修養也是來自同理心，「問的人不會覺得奇怪，這個社會有多元想法，大家都不一樣，不要有先入為主的觀念，要用同理心去思考並好好跟他說，彼此之間的關係就會更好。」

身段如水 同理不生氣

因為同理心，讓陳時中金句一句接著一句，也是他深受信賴，民調居高不下的原因。問他同理心養成從而何來？他回答任職衛生署副署長時，因處理公共事務，在開會中，養成把對方問題聽清楚的習慣，唯有把對方問題聽清楚，我們才有辦法去解決問題。

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也難怪，衛福部醫療應變組副組長王必勝，會如此形容百餘日來跟著他在指揮中心做事的日子：「很難混，因為他是非常有概念的人。你如果回答五四三的，他會追著你，深入追究下去。但他從來不疾言厲色，他會追，是希望你趕快完成，他不會罵人。」鐵人部長，身段如水一樣柔軟，以身作則的同理。

▲2015年父親節前，陳時中（坐者）的兒子陳彥安於IG貼出合照，圖說簡單寫著「Chen Family」。（翻攝陳彥安IG）

王必勝談起最受觸動的一幕，是鑽石公主號的乘客返台那一日，「他（陳時中）白天已經有7、8個行程，非常忙了，到了晚上還是一樣跟我們到很偏遠的一個院區…那時我就把他的背影照下來，就是他在桃園的某分院，海邊，他一直看到深夜大概快12點，所有的人都進到隔離病房他才離開。」

父為榜樣 專注教潔牙

只留下背影，因為陳時中不找記者來，也不讓拍照，甚至都不多說什麼。這樣的性格，也可能受到父親影響。

▲陳時中就讀建中時的畢業紀念冊照（左圖），和就讀臺北醫學院的學士照（右圖）。因為爆紅，不少媒體找上他的母校，去翻攝舊時照片。（翻攝畫面）

陳時中的父親陳棋炎是台大法律系教授，為台灣民法權威，「他有從政的機會，但都拒絕。我很納悶，想說他平常意見都很多，為什麼政府請他當官，可以改變現狀，都不去？後來我才明白，在當時那樣的環境要改革是很困難的。但我爸做一件事，他寫了一輩子的判例研究，我問他為什麼要寫這個？他說一個學者從政沒有辦法改變什麼，但這些判例研究做公開討論，可以統一法學的見解，可以使整個法律環境有所進步。我對他做這件事感觸蠻深的，每個人只要找到某一件對社會有幫助的事情，紮紮實實地把這事情做好，也許，社會會更好。」

▲陳時中（左）私領域的舊照不多，倒是兒子陳彥安（中）的IG中能找到不少生活照。圖為兒子3個月大時和父母合影。（翻攝陳彥安IG）



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