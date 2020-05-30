台灣手指畫家匡乙　畫衛福部長陳時中以表敬重

記者林悅／台南報導▲台灣手指畫家匡乙尊敬衛福部長陳時中，為他作畫的作品，呈獻給他做留念。（圖／記者林悅翻攝）

台灣手指畫家匡乙，今年3月間曾語重心長地說「做到流汗，嫌到流涎」這句俗語套用在衛福部長陳時中的身上一點都不為過，讓他有了為陳時中做一幅畫的衝動，為他加油打氣，31日將利用陳時中來台南時呈獻給他做留念。

匡乙表示，新冠肺炎疫情持續擴大，台灣的防疫工作嚴正以待，衛福部長陳時中更是每天都站在第一線，召開記者會向國人同胞說明最新疫情資訊；根據民調顯示，因應新冠肺炎疫情，政府加強境管，入境者包含國人都須居家檢疫，對此詢問民眾疫情指揮中心指揮官陳時中處理疫情的表現，調查數據顯示，91％民眾表示滿意，只有3％不滿意，6％沒有表示意見，因此讓他有了為衛福部長陳時中做一幅畫的衝動，為陳時中加油打氣。

以手指作畫出名的匡乙說，新冠肺炎疫情不斷蔓延全球，台灣的防疫工作卻受到國際間許多國家的肯定與認同，也讓全世界知道有台灣這麼一個國家，也因為陳時中部長早上立法院、下午疾管署記者會、晚上又要固守包機返台國人檢疫，不少網友也喻他為「鋼鐵部長」。

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匡乙說，今年67歲的陳時中，自台北醫學大學牙醫系畢業後，一心想改變社會的陳時中成為開業牙醫，並開始參與醫界公共事務。除了防疫表現外，牙醫師出身的陳時中，在向來有「門戶之見」的醫界，能成為史上任期最久、至今已在任3年的衛福部長，更非易事。

匡乙強調，台灣防疫能力全球有目共睹，不少外媒爭相報導我國疫情指揮中心的專業，並給予指揮官陳時中高度肯定。而相較各國的防疫情況，台灣能堅守到現在已是非常不容易。

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