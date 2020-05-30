價值462億「納粹黃金」！埋藏軍官日記本曝光...疑在波蘭宮殿地底　

▲一批重達28噸的納粹黃金埋藏地點曝光。（示意圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

傳聞納粹黨在二戰期間，將搶來的黃金分別藏在各個地方，日前《每日郵報》獨加爆料，有一批重達28噸，價值高達12.5億英鎊（約新台幣462億元）的納粹黃金，可能就藏在波蘭弗次瓦夫（Wroclaw）霍赫貝格宮殿（Hochberg Palace）裡的深井底部200英尺（約61公尺）處。

根據《每日郵報》報導，波德西里西亞橋基金會（Polish-German Silesian Bridge Foundation）的研究人員表示，他們從共濟會（Freemasonry）拿到一本日記本，疑似是當時幫助希特勒埋藏黃金的黨衛軍官埃貢·奧倫豪厄（Egon Ollenhauer）所寫下的，雖然還未經過證實，但內容曝光了28噸納粹黃金埋藏的地點，然而，當時這批黃金是與第二位證人的屍體一起埋藏。

▲傳聞納粹黨在二戰期間，將他們掠奪而來的黃金偷偷分藏在某些地方。（圖／路透）

埋藏的東西除了黃金之外，還有當時當地人的貴重物品，這些物品當時被交給該地區的黨衛軍士兵保管，若按照現在的市場價格換算，這些黃金可能高達12.5億英鎊（約新台幣462億元）。

追蹤此事件的基金會負責人羅曼·弗曼尼亞克（Roman Furmaniak）表示，會將訊息公開，是希望政府可以一起協助調查。去年他向波蘭文化部提交該日記本，疑似正在德國進行鑑定，還未收到結果回覆。目前該宮殿已經搭建圍牆以及相關安全設置，等待政府許可之後，就可以進行挖掘工作。