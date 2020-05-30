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IG特效工具再進化！可製作與音樂呼應的AR特效

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▲▼Instagram推出park AR Studio，讓使用者建立對「音樂」有反應的特效。（圖／取自Apark AR Blog）

▲Instagram推出park AR Studio，讓使用者建立對「音樂」有反應的特效。（圖／取自Apark AR Blog）

記者王曉敏／綜合報導

AR近年來已成為許多科技公司積極研發應用的科技，Instagram本周宣布，特效創作者將可透過其AR製作工具Spark AR，建立對「音樂」有反應的特效。

Instagram Spark AR團隊27日於部落格發布AR Music功能，無論是要建立簡單的面部特效或身歷其境的動畫特效，皆可為用戶提供進一步的音樂響應效果，可協助用戶增強AR特效的趣味度。

要創建這種能響應音樂的特效，用戶可導入並使用自有版權音樂，也可從Instagram音樂庫裡成千上萬的免費歌曲中挑選自己喜歡的音樂。目前該功能已推出Android版本，iOS版本短期內也會發布。

Spark AR產品經理Matt Roberts表示，他們希望能給創作者更多機會使其製作的特效能發揮創意，並被其他用使者引用，這也是為什麼Instagram不斷推出新特效的工具及格式。

自4月以來Instagram已推出了多款特效，其中多少有一些特效早在短影音平台TikTok上被廣泛使用，成為網路迷因（meme）。當被問及Instagram潛在的迷因野心時，Matt Roberts表示，他們專注於人們如何在Instagram上製作內容，並在其他平台上分享。如今TikTok上也有源自於Instagram的功能，如測驗等。

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