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向YouTube看齊 ！Instagram下週為網紅開放IGTV廣告收入

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特約記者洪聖壹／綜合報導

不得不說，YouTube能讓創作者願意全職當“YouTuber"，不是因為龐大的粉絲基礎，而是因為豐厚的廣告收入，隨著YouTuber們累積粉絲數量越多、知名度越高，業外收入越高的同時，從而讓他們願意創作更多好看的內容，為平台招徠更多註冊用戶。而現在Instagram的IGTV將踏上相同的道路，不過註冊在台灣的網紅們可能要再等等。

綜合彭博社、紐約時報的報導，預計從下週開始，Instagram將開放所有創作者直接從他們的廣告影片當中抽成，並在其IGTV服務上播放長影片片段之前顯示廣告商投放的廣告，接著將與創作者分享55％的收入，這種抽成方式跟YouTuber收入相同。

此外，對比YouTube直播的SuperChat付費留言打賞制度，Instagram也將打算直接搬過去IGTV的直播機制當中，只要開始直播，粉絲們都可以購買贈品送給直播主們，如此一來他們的名字就會被突顯出來，這種贈品價格分為0.99美元、1.99美元跟4.99美元三種。

Instagram Live將在下個月開始與部分創作者和企業進行測試。之後，它將擴展到美國、巴西、英國、德國、法國、義大利、土耳其、西班牙和墨西哥。Instagram表示，測試期間這些收入都會直接送給直播主們，預計今年底或者2021年正式版更新之後，Instagram才會開始抽成。

當用戶點擊喜歡的影片進入IGTV觀看的時候，廣告才會跳出來，目前這種廣告都是15秒的長型廣告，看完才能看創作者的內容，下一階段才會開放「跳過廣告」觀看功能。

目前Instagram的廣告雖然不是很親民，但是基本機制還是有的，受到新冠疫情（COVID-19）的在家隔離政策影響，Instagram從2月份到3月份，直播影片觀看次數就暴增了70％。而彭博社引述知情人士消息指出，光是2019年Instagram的廣告收入約佔 Facebook收入的四分之一，約合200億美元。相信這些措施展開後，Instagram、IGTV公司很可能因此與Facebook、Facebook Watch平起平坐，甚至超越Facebook。

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