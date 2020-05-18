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Facebook斥資120億收購Giphy　未來將與Instagram整合

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▲Giphy。（圖／翻攝自Giphy）

▲臉書收購Giphy公司。（圖／翻攝自Giphy）

記者陳心怡／外電報導

Facebook日前宣布以4億美元（約新台幣120億元）價格收購GIF圖檔分享服務平台Giphy，目前社群媒體中，來自Giphy的內容無所不在，像是iMessage、Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok等多個應用程式都集成了Giphy的內容。

Facebook完成收購後，Giphy團隊將加入Instagram團隊，隨後計劃是將GIF進一步整合到Instagram和其他應用程式中，讓人們可以在限時動態中找到喜歡的GIF。目前Giphy50%的流量來自於Facebook旗下的應用程式，其中僅Instagram就佔了一半。

Facebook表示，Giphy將繼續獨立運作，以支援內容運營和API合作夥伴。Giphy將繼續運營其素材庫，並期待與技術、內容及API合作夥伴的關係上進一步投資。

Facebook的收購並不影響人們繼續使用Giphy，用戶仍然能夠上傳GIF，而開發者和API合作夥伴將繼續享有訪問GIPHY的API權限。

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