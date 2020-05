IG小盒子直接「開房間」！支援臉書開啟多人視訊聊天室　最多容納50人

▲IG現在支援Messenger Room可開啟多人視訊。(圖/路透)

記者謝仁傑/綜合報導

FB 於4月推出的新功能,多人視訊「Messenger Rooms」,現在開始可以直接透過 IG 右上角的紙飛機(小盒子)開創多人視訊聊天室了,最多可以容納50人,但目前網頁版的 IG 無法支援這項功能。

Instagram 在今日透過Twitter發文,宣傳這個消息。不過新功能並非 IG 可以開啟獨立的多人視訊聊天室,而是透過 IG 開啟「Messenger Rooms」,用戶在 IG 開啟聊天室後會離開 IG,並跳轉至 Messenger 進行多人視訊通話。

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please



Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to joinpic.twitter.com/VKYtJjniEt