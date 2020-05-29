通姦罪無助維繫家庭！呂秋遠列10點神解析：提高損害賠償較實際

▲通姦除罪化。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

司法院大法官今（29）日下午4點宣告《刑法》第239條通姦罪違憲，即日起立即失效。律師呂秋遠在臉書上對此發表感想，強調通姦罪對於「維繫家庭根本沒幫助」，但不代表廢除後就可以外遇。

呂秋遠在臉書上列出10點感想，指出其實刑法上的通姦罪判刑本來就很輕，「幾乎沒有被關的可能」，且易科罰金9萬元還是繳給國家，真的沒有意義。

他強調廢除通姦罪不代表外遇無須負責任，「一旦外遇，不論程度嚴重與否，有沒有性器官接合，其實配偶都可以請求損害賠償，通姦罪廢除，不代表外遇是對的。」

呂秋遠認為，現行侵害配偶權的損害賠償標準很低，司法院應該要檢討如何提高精神撫慰金的標準，以供法官參考。

呂秋遠提到，通姦罪的存在其實對於維繫家庭沒有幫助，因為想上床的人壓根不會在意這種不會被關的刑度，「但是告了以後，告到底，家庭應該就是走向離婚或冷暴力，放過對方，就是期待下一次的抓姦而已。」

「國家公權力無法幫忙維繫家庭、婚姻與愛情」，因此呂秋遠認為，當抓到對方外遇時，拿到高額的賠償金才是實際面。最後，他強調廢除通姦罪跟執政黨沒有關係，畢竟這不屬於國安議題，「要相信司法獨立，不是政黨可以左右的」。

▲大法官解釋通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）



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