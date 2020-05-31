台灣示警WHO？陳佩琪認為牽強　陳時中：看不懂我也沒辦法

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣在去年12月31日發現武漢出現不明原因肺炎疫情，隨即以電郵發函世界衛生組織進行提醒，美方質疑世衛忽略台灣衛生官員人傳人警示，世衛則否認。台北市長柯文哲妻子陳佩琪認為「要說成是我們警告世衛的信， 實在有點牽強」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日回應，有人看的懂，有人看不懂，那都公開了，「看不懂我也沒辦法」。

陳佩琪在臉書發文說，「我個人認為這是武漢發布的訊息，我們只不過是接獲訊息後去電想跟世衛要更多的訊息而已，與其要硬ㄠ （指硬拗）這是我們有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗來宣傳相信會更得人心」。

請繼續往下閱讀...

▲指揮中心記者會移師台南舉辦。（圖／台南市政府提供）

「說到這個，想必又要人會罵我逆時鐘（指逆時中）」。陳佩琪重申， 但以她自己的英文程度， 加上當時台灣自己手邊沒有自己的病例，「 硬要說成是我們警告世衛的信， 實在有點牽強」。

陳佩琪也提到邊境防堵，武漢國人返台是全程包機，後來歐美返國幾乎不設防，假設大家都遵守「醫療沒有政治考量」，「堅持做專業決定」的說詞，那為何政策會如此差異？

陳時中31日於台南記者會中表示，每個人有他的見解，我們尊重。前期病毒瞭解不足，做得就會越嚴格，以前絕對不會想到邊境要開，現在衡量整個經濟發展需要、做某種程度放鬆。疾病一開始最高警戒，才能把疫情控制住。沒有對中國比較嚴格，歐美比較不嚴格。

至於給世衛的信函，陳時中說，有的人看得懂有的人看不懂，那都公開了，看不懂我也沒辦法。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢