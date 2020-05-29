台鐵找13單位討論「北車大廳開放」規劃　台北清真寺也受邀

▲台北車站大廳疫情期間不可群聚。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

因應新冠肺炎疫情，交通部台鐵局公告，禁止旅客於台北車站一樓大廳群聚或席地而坐，日前傳出台鐵局擬永遠實施此禁令，引發部分民眾不滿，發起「坐爆北車大廳活動」。台鐵局表示，今日邀集各單位，討論大廳空間的規劃，未來還會再舉辦兩場座談會。

網友因不滿台鐵擬永久禁止於北車大廳群聚，發起23日「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，23日中午有不少民眾響應，警方粗估現場來來去去約有4、500人。

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台灣人權促進協會秘書長施逸翔表示，北車大廳是公共空間，所有的旅客、市民、移工、移民、無家者等，任何想要在這裡席地而坐的人，都能使用的空間，政府卻假借防疫理由，想收回公共空間，「我們要奪回這公共空間」。

▲網友要求疫情過後重新開放台北車站大廳。（圖／記者林敬旻攝）

台鐵局表示，將邀集相關學者與公民團體，規劃北車大廳未來的公共使用方法，另外因為台灣是民主社會，意見相當多元，因此一定有正反兩邊的說法，台鐵也都會納入評估。

台鐵局指出，今日已召開第一次座談會，邀請「地方創生的人們」、「四十分之一移工教育文化協會」、「台灣國際勞工協會」、「台北清真寺」、「台灣設計研究院」、「社計事務所」、「優勢學院」、交通大學、淡江大學、台灣大學、勞動部、交通部、台北市政府等單位等13個單位，就「空間管理」、「時間管理」及「人員需求」等面向交換意見，討論「空間設計改變行為」等軟硬體改善之可能性。

台鐵局表示，未來將再辦理兩場座談會，歡迎更多人士加入討論，以提出台北站中央大廳公共空間使用的最妥適方案。