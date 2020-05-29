栗戰書「台獨絕路必遭嚴懲」　嚴德發：做最壞打算、最好準備

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸「反分裂國家法」實施15年，中共政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書29日重申台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲，中國大陸將使用一切手段阻止台獨勢力。對此，國防部長嚴德發29日表示，國防部謹慎掌握台海情勢，「目前的狀況沒有異常或特殊」，國軍會堅守國土與民主自由，並做出最壞的打算、最好的準備。

中國大陸29日上午舉辦「反分裂國家法」實施15週年座談會，栗戰書在會中發言著重論述反獨，接著才是重申「一中原則、九二共識」的政治前提，以及對台「和平統一、一國兩制」方針。

▲中共政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書 。（圖／記者任以芳攝）



行政院長蘇貞昌29日率領行政團隊赴立法院進行施政方針報告備詢，嚴德發下午受訪時表示，中共的談話國防部都看到了，有關區域情勢的變化，國軍一直都在掌握，中共不放棄武力犯台，「這是一直以來的政策」。

嚴德發指出，從年初到現在，共軍在台海實施了8次實施針對性的活動和訓練，使台海區域情勢日趨嚴峻，國防部針對當前的區域情勢謹慎掌握，會做好各方面的應處，並透過情監偵掌握徵候，「目前的狀況沒有異常或特殊」，國軍會堅守國土主權與民主自由，並做出最壞的打算、最好的準備。

此外，外交部長吳釗燮27日接受美國福斯新聞專訪時指出，北京政府趁國際社會忙於抗疫，推動「港版國安法」，憂心接下來可能對台動武。嚴德發表示，外交部已經做了很多說明，「部長有部長的理則跟考量」，不過武力犯台也是中共一直以來在區域情勢上的軍事威懾。

另外，有關《The Drive》報導指出，中國大陸在內蒙古建立大型軍事基地，內部建有全尺寸擬真模型，其中包含我國總統府、外交部等。對此，嚴德發則回應，「那是訓練的基地」，中共一直不放棄武力犯台，在各方面的準備都是必然的，國軍也早就有在掌握。

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