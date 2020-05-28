新式高教機6月下旬如期首飛　國防部：動靜態測試皆已完成

▲新式高教機去年正式出廠，蔡英文將其命名為「勇鷹（BRAVE HAWK）」。（圖／漢翔提供）



記者林銘翰／台北報導

空軍新式高教機去年9月24日於台中漢翔公司正式出廠，總統蔡英文將其命名為「勇鷹（BRAVE HAWK）」，有關能否能依照計畫於6月首飛，空軍參謀長鄭榮豐28日表示，目前動、靜態測試已順利完成，首飛概略時間為6月下旬。

國機國造首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並由蔡英文定名為「勇鷹」，以紅白藍塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」，預計今年6月首飛。

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



張哲平28日赴立法院外交及國防委員會，「國防自主資源釋商成效報告」進行報告，並備質詢。台灣基進立委陳柏惟詢問，新式高教機是否能在今年6月如期首飛。

對此，鄭榮豐表示，空軍目前正積極準備首飛作業，一切按照計畫進行中，6月一定會完成首飛，且目前動態、靜態測試都已順利完成，後續會視天氣狀況規劃，在適當的時間安排向國人說明。

民進黨立委趙天麟質詢時也關切，有關新式高教機首飛的確切日期，是否能落在端午節連續假期前，國防部副部長張哲平則回應，概略首飛的時間點會在6月下旬。

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