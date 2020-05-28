國防部：外離島若遭共軍攻占　國軍會有規復計畫

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

日本共同社日前引述消息人士披露，中國大陸解放軍正計劃8月在靠近海南島的南海區域，舉行以奪取東沙群島為想定的大規模登陸演習，引發爭議。對此，國防部副部長張哲平28日表示，國軍會用最壞的情況做打算，秉持著「國土主權寸步不讓」的原則超前部署，雖然不希望走到那一步，但國軍都有「規復計畫」。

日本共同社12日指出，中國大陸在海南島有海軍基地，東沙群島位於海南島經巴士海峽前往太平洋的路線，對中國大陸軍隊進入太平洋而言，有重要戰略價值，去年12月入列中國海軍服役的首艘國產航艦「山東艦」也部署在海南島，對中國而言，就更有加強控制東沙的必要。

張哲平28日赴立法院外交及國防委員會，「國防自主資源釋商成效報告」進行報告，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時詢問，近幾個月共軍在台灣西南海域是否有不尋常的異動，張哲平表示，根據資料顯示，共軍在台海周邊的活動，除了軍機、航艦繞台，其他都屬例行訓練。

王定宇指出，日本共同社日前報導，共軍8月擬在南海區域舉行設想奪取台灣有效控制的東沙群島的大規模登陸演習，美國媒體也報導，共軍山東、遼寧雙航艦將進行演練。王定宇詢問，雖然台灣有衛疆計畫，但南沙島嶼這些外離島都易攻難守，若被攻佔是否有決心拿回。

張哲平表示，國防部將共軍這些行動的戰略企圖，評估為戰略軍事威懾，國軍不會因此而停下腳步，會以最壞的情況作打算，並秉持領土、主權寸步不讓的堅定態度進行超前部署規劃，雖然不希望走到那一步，但國軍都有「規復計畫」。

此外，王定宇也追問，美軍近期是否有不尋常的異動，張哲平則指出，目前美軍的部署、巡弋都做了改變，尤其戰略轟炸機的部分，在頻次、飛往地區的部分都有所改變。國防部情報參謀次長室次長陳國華也表示，美軍神盾艦在南海、東海、黃海、台海的數量，和去年、往年相較之下，數量確實有增加趨勢。

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