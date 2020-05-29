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「中華民國台灣」踩底線　北京醞釀「適當修正」反分裂法

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▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲栗戰書:「正告台獨分裂份子，台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲。」（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大閉幕會剛通過「港版國安法」草案，北京今（29日）舉行《反分裂國家法》15週年座談會，由中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書出席主持會議，一個半小時的討論主題，聚焦打擊台獨分裂勢力，並且有專家建議適當修法，來對應現今台海局勢。栗戰書搬出《反分裂國家法》第八條規定，「正告台獨分裂份子，台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲。」

《反分裂國家法》是在2005年3月14日是在大陸第十屆全國人民代表大會第三次會議，通過的一部針對台灣海峽兩岸關係的中共基本法律。當天通過後，時任大陸國家主席胡錦濤簽署後立刻實施生效。由於，今年剛好是《反分裂國家法》15周年，外界推估如果兩會沒有延期，這場座談會正好接上人大閉幕後舉行，適逢疫情影響，跟著順延到五月。除栗戰書出席，中央軍委委員李作成、大陸國台辦主任劉結一、前國台辦主任張志軍都有參加會議。

▼大陸前國台辦主任張志軍。（圖／記者任以芳攝）

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲大陸《反分裂國家法》15 周年座談會，重要涉台官員全到場。（圖／記者任以芳攝）

談到兩岸局勢，栗戰書特別搬出《反分裂國家法》第八條規定，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去事實，或者發生導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

栗戰書強調，「我們正告台獨分裂分子，台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲。由於，《反分裂國家法》關於以非和平方式實現祖國統一的有關規定，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，是不得已情況下做出的最後選擇。」

▲大陸《反分裂國家法》15 周年，重要涉台官員全到場。（圖／記者任以芳攝）

▲全國人大常委會法工委主任沈春耀。（圖／中國台灣網提供）

另外，全國人大常委會法工委主任沈春耀的談話，先回溯2000年台海關係，他提及前總統陳水扁第一任當選後，開啟台獨分裂活動，連任後曾想修憲和立法形式，試圖通過公民投票進行憲政改造，徹底踩了中共底線。因此，陳水扁第二任期，中共於2005年推出《反分裂國家法》，一部專門涉台的法律。

如今對照現今局勢，沈春耀說，「最近一個時期，民進黨當局加緊推行台獨分裂活動，從反一國兩制，再到出籠反滲透法，圖謀兩岸脫鉤，又摘所謂中華民國台灣，縱容台獨勢力鼓噪所謂憲改，挑釁不斷升級。」沈春耀進一步指出，「民進黨當局及其台獨分裂勢力必須有清醒的認識，《反分裂國家法》不是田野的稻草人，不是法律貨架上的擺設。」

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任劉結一。(右一)（圖／中國台灣網提供）

另外，國台辦主任劉結一也表示，「台獨分裂勢力是台海穩定最大威脅，是兩岸關係和平發展最大障礙，只會把台灣推向更危險境地。」任何台獨分裂活動都是非法的、徒勞的。民族復興和國家統一的歷史車輪滾滾向前，螳臂當車，註定失敗。

由於，《反分裂國家法》是一部涉台法律，剛好今年是15週年，這場會議釋放出多個重要訊息，圍繞打擊台獨勢力、以及不放棄動武選項等，言詞強硬態度堅定。涉台人士也指出，中共已經釋放出最後容忍底線，加上現在台海形勢比陳水扁時代更加複雜，未來很有可能考慮調整《反分裂國家法》，將增添台海形勢未來不穩定性。

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