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準新娘收到婚紗照...打開全是「前男友親密互動」　未婚夫閃綠光氣炸

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▲準新娘開心拍婚紗，但是卻收到和前男友的照片。（圖／翻攝自湖北經視）

▲準新娘開心拍婚紗，但是卻收到和前男友的照片。（圖／翻攝自湖北經視，下同）

記者劉亭／綜合報導

武漢一名女子小可跟未婚夫近日拍攝了一組婚紗照，但收到了2本相冊之後卻發現，裡面的男主角是分手4年的前男友，未婚夫看到了照片之後，兩人也產生爭吵，讓她氣憤大罵店家不負責任。

根據湖北產經報導，小可表示，4年前和前男友曾經到薇拉攝影漢陽店，拍攝了一組婚紗照，但兩人之後分手了，當時也沒有要求退款，只是直接請負責視窗將相簿銷毀，並且提供銷毀證明。

▲準新娘開心拍婚紗，但是卻收到和前男友的照片。（圖／翻攝自湖北經視）

但負責視窗卻表示，銷毀證明不好出，很為難，但是可以放心，已經通知倉庫，已經銷毀了，原本以為這件事已經圓滿結束，沒想到壞事總是在沒有預警的時候突然出現。

小可今年4月底和未婚夫在薇拉攝影漢口店拍攝婚紗，沒多久就收到工作人員電話通知，「有一個放大相冊出來了」，由於與先前店家說的一個月時間不同，她主動詢問後才知道，女主角以前的照片都還好好的保存在倉庫。

▲準新娘開心拍婚紗，但是卻收到和前男友的照片。（圖／翻攝自湖北經視）

薇拉攝影漢陽店負責人表示，「我們最近倉庫在整修，所以要把倉庫裡存放的之前的照片進行處理，有些客人太忙了，都沒有來取件，所以我們就給這位元客人打了電話，客人問我們是不是薇拉，我們說是啊，真的沒想到事情巧到這種地步了。」

負責人也坦承，確實存在一定責任，針對小可提出的婚紗照未按要求銷毀的問題，目前已經收到小可提供的相關證明，但具體情況還需調查核實。目前，當事雙方仍在交涉處理此事。

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