情侶沙灘浪漫「芭蕾之吻」爆紅　男主角急求刪除...藏「超綠真相」強過八點檔





▲浪漫芭蕾之吻，背後有隱情。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者劉亭／綜合報導

武漢解封後，生活逐漸恢復正常，湖北一名記者在沙灘拍了許多市民遊玩的畫面，一張情侶的浪漫「芭蕾之吻」，因為畫面太美更成為網路熱門話題。沒想到，很快當事人就要求撤下照片，背後真相令人大驚「生活比連續劇精彩」。

楚天都市報25日報導了長江邊的溫馨報導，市民們在沙灘上跳躍、翻滾，有人小孩挖沙、大人釣魚，青年開越野車，用各自喜歡的方式，享受大自然的美好，體驗歲月靜好的生活。

其中一張情侶更在沙灘上浪漫親吻，女生穿著白色露肩上衣，黑色蛋糕紗裙，單腳向後方抬起90度，姿勢優雅的向前方簽著雙手的男友獻上一吻，被記者取名為「芭蕾之吻」。

但這張照片放上網路後，由於畫面太漂亮，許多網友質疑是擺拍，不是真實場景。沒想到劇情接著有如坐雲霄飛車，當事男主角緊急打電話，要求媒體將照片下架，原來照片中兩人是不倫戀，和老婆已經生了2孩子，但女主角卻不是老婆。目前媒體已將照片從網站撤下。

許多大陸網友紛紛留言，「還得感謝人家攝影師，要不然還得瞞著他老婆什麼時候」、「這才是真實的世界，看似唯美，實則殘酷……給攝影師點贊」、「攝影師表示很無辜，男主老婆應該感謝攝影師」、「被困了半年，終於又能出去浪了」。

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