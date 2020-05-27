快訊／口罩價格「5元」天花板業者反彈　經濟部回應：參考價

▲沈榮津在疫情記者會指出，口罩可能會低於5元，引發業者的反彈。（圖／疾管署提供）



記者林彥臣／綜合報導

經濟部長沈榮津27日親上疫情記者會表示，口罩實名制維持，一樣一片5元，但因為市場競爭，自由買賣也可能低於5元。相關言論被認為是口罩「5元」天花板價，引發了業者反彈。經濟部官員解釋，實名制每片5元是作為業者自由販售定價的參考原則，並非強制定價，後續價格仍是回歸市場機制。

沈榮津昨（26）日邀集口罩業者召開「口罩徵用產能調節協調會議」，會中達成共識，6/1起國軍人力支援退場，一般醫療口罩，將由全額徵用改為每日提供800萬片定額徵用，實名制14天9片仍會維持，民眾一樣可以購買，且保證一片價格維持5元。不過他也坦言，因為自由買賣，可能會因為市場競爭，到時一片可能低於5元。

▲經濟部回應，5元只是參考價格。（圖／記者林悅翻攝）



根據《中央社》報導，此話一出，被外界認為經濟部訂下口罩價格天花板，業者大喊不合理。經濟部官員解釋，口罩開放自由販售後，因為與實名制並行，市面上會有每片5元的產品，所以實名制價格，為業者可以參考的依據，而不是限制業者只能只賣低於5元。

官員強調，沈榮津在記者會中也有提到，口罩價格會尊重市場機制，供民眾自由選擇，如果民眾想買5元的口罩，也可以持續訂購實名制口罩。

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